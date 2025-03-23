إيسواتيني يتعادل مع موريشيوس 3/3 في تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026
انتهت مباراة منتخب إيسواتيني مع نظيره موريشيوس بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق في اللقاء الذي جمع بينهم اليوم الأحد ضمن مواجهات الجولة السادسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 .
ويتواجد منتخبا موريشيوس وإيسواتيني في المجموعة الرابعة في تصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 رفقة كل من؛ ليبيا والرأس الأخضر وأنجولا والكاميرون.
ترتيب المجموعة الرابعة
الرأس الأخضر 10 نقاط
الكاميرون 9 نقاط
ليبيا 8 نقاط
أنجولا 7 نقاط
موريشيوس 5 نقاط
إيسواتيني نقطتين
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