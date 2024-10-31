الخميس 31 أكتوبر 2024
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صحة ومرأة

فوائد الشمر، يحارب السرطان ويقوي المناعة وينظم الدورة الشهرية

فوائد الشمر، فيتو
فوائد الشمر، فيتو

فوائد الشمر، الشمر من الأعشاب العطرية الشهيرة التي تستخدم عادة فى عمل المخبوزات ويقدم أيضا كمشروب دافئ.

وفوائد الشمر، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوي على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم، وينصح الخبراء بتناوله.

 

أهمية تناول الشمر 

ويقول الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن الشمر من الأعشاب الطبية العطرية التي تمتاز بفوائد صحية متعددة، وقد استخدم منذ العصور القديمة في الطب الشعبي، ويتميز بنكهته الفريدة ورائحته العطرة، كما يُستخدم في الطهي كتوابل، ولكن فوائد الشمر تتجاوز ذلك بكثير.

فوائد الشمر للصحة 
فوائد الشمر للصحة 

فوائد الشمر للصحة 

وأضاف السيد، أن من فوائد الشمر:-

  • يحتوي الشمر على مركبات تساعد في تحسين عملية الهضم، وتخفيف الانتفاخ والغازات، ويُعتبر الشمر مطهرًا طبيعيًا، مما يساعد في تقليل الالتهابات في الأمعاء ويعزز من نمو البكتيريا الجيدة.
  • يُعد الشمر مصدر جيد لمضادات الأكسدة، مثل الفلافونويدات والفيتامينات، مما يُساعد على محاربة الجذور الحرة في الجسم ويقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة، مثل أمراض القلب والسرطان.
  • الشمر له أيضًا خصائص مضادة للميكروبات، مما يجعله فعال في مكافحة العدوى البكتيرية والفطرية، ويُمكن استخدامه في تحضير الشاي أو كزيت أساسي، حيث يُسهم في تعزيز مناعة الجسم.
  • تساعد الزيوت الطيارة الموجودة في الشمر، مثل الأنيثول، على تقليل التوتر والقلق، مما يجعله مفيد في علاج حالات الاكتئاب الخفيف والقلق، ويمكن تناول الشمر أو شاي الشمر كجزء من نمط حياة صحي لدعم الصحة النفسية.
  • يُعتبر الشمر مفيد للمرأة، حيث يُعتقد أنه يساعد في تنظيم الدورة الشهرية وتخفيف أعراض ما قبل الحيض، مثل التقلصات والانتفاخ.
  • له فوائد في تحسين الرضاعة الطبيعية، إذ يُعتقد أنه يعزز إنتاج الحليب.
  • في مجال العناية بالبشرة، يُستخدم زيت الشمر في العديد من منتجات التجميل، حيث يُساعد في تحسين مظهر البشرة ويعمل كمرطب طبيعي، مما يُعزز من نضارة البشرة وحيويتها.

وتابع، يعتبر الشمر من الأعشاب الصحية التي يُمكن دمجها بسهولة في النظام الغذائي اليومي، سواء عن طريق إضافته إلى الأطعمة أو تناوله كشاي، نظرًا لفوائده المتعددة، يُعتبر خيار مثالي لمن يسعى للحفاظ على صحة جيدة.

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