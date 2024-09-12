فوائد الشمر، عشبة لجمال بشرتك وشعرك وصحة قلبك وعيونك

فوائد الشمر، لصحة مختلف أجهزة الجسم عديدة ومذهلة، والشمر هو نبات عشبي يُستخدم العديد من الاستخدامات الطبية والتجميلية أيضًا، وذلك لأنه يحتوي على العديد من العناصر الغذائية الهامة التي تسهم في تحسين صحة الإنسان، مثل الفيتامينات، المعادن، ومضادات الأكسدة.



أهم فوائد الشمر لصحة الجسم

أكدت الدكتورة هدى مدحت أخصائية التغذية العلاجية أن فوائد الشمر الصحية عديدة ومتنوعة.

سواء تم استخدامه في الطهي، أو كشاي عشبي، أو حتى كعلاج موضعي، فإن فوائده تمتد لتشمل تحسين الهضم، دعم صحة القلب، تعزيز صحة الجهاز التنفسي، والمساهمة في صحة العظام. وهو ما تستعرضه في السطور التالية:

تحسين الهضم

من أبرز الفوائد الصحية للشمر هو قدرته على تحسين عملية الهضم. تحتوي بذور الشمر على مركبات تعزز من إفراز العصارات الهاضمة في المعدة، مما يسهل عملية هضم الطعام ويقلل من مشاكل الانتفاخ والغازات. تُستخدم بذور الشمر في العديد من الثقافات كعلاج طبيعي لتخفيف التقلصات المعوية، خاصة عند الرضع الذين يعانون من المغص.

الشمر للصحة، فيتو

مضاد للالتهابات

يحتوي الشمر على مضادات الأكسدة مثل فيتامين C ومركبات الفلافونويد التي تساعد على مكافحة الالتهابات في الجسم. هذه المركبات تعمل على تقليل الالتهابات المزمنة، التي ترتبط بالعديد من الأمراض المزمنة مثل التهاب المفاصل وأمراض القلب. تناول الشمر بانتظام يمكن أن يساهم في تحسين حالة الالتهابات ويخفف من الأعراض المرتبطة بها.

دعم صحة القلب

الشمر غني بالبوتاسيوم، وهو معدن يلعب دورًا حاسمًا في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب. يساعد البوتاسيوم على تخفيف الضغط على جدران الأوعية الدموية مما يحسن من تدفق الدم ويقلل من خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم. بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الشمر على الألياف الغذائية التي تقلل من مستويات الكوليسترول الضار في الدم، مما يساهم في الوقاية من أمراض القلب.

تعزيز صحة الجهاز التنفسي

الشمر يُستخدم تقليديًّا في علاج مشاكل الجهاز التنفسي، مثل السعال والتهاب الشعب الهوائية. يحتوي على زيوت طيارة مثل الأنيثول التي تعمل كطارد للبلغم، مما يساعد في إزالة المخاط من الشعب الهوائية ويخفف من التهابات الحلق والصدر. هذا يجعله خيارًا طبيعيًا لعلاج السعال ونزلات البرد.

تحسين صحة العين

تعتبر مضادات الأكسدة الموجودة في الشمر، مثل فيتامين C والفلافونويد، مفيدة لصحة العين. هذه المركبات تحمي العيون من الأضرار التي قد تنتج عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية والعوامل البيئية الأخرى. بالإضافة إلى ذلك، تشير بعض الدراسات إلى أن الشمر يمكن أن يساهم في تحسين الرؤية والوقاية من الأمراض المرتبطة بالتقدم في العمر مثل الضمور البقعي.

دعم صحة العظام

الشمر يحتوي على نسبة جيدة من الكالسيوم والمغنيسيوم، وهما من المعادن الأساسية التي تساهم في الحفاظ على صحة العظام. هذه المعادن ضرورية لتقوية العظام والوقاية من هشاشة العظام، خاصةً عند النساء بعد انقطاع الطمث. تناول الشمر بانتظام يمكن أن يكون مفيدًا بشكل خاص للوقاية من فقدان الكثافة العظمية مع التقدم في العمر.

فوائد الشمر

تنظيم مستوى السكر في الدم

تشير بعض الأبحاث إلى أن الشمر يمكن أن يساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم. يحتوي الشمر على ألياف غذائية تساعد على إبطاء امتصاص السكر في الدم، مما يساعد في السيطرة على مستويات السكر وتقليل خطر الإصابة بالسكري من النوع الثاني. بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد مركبات الفلافونويد الموجودة في الشمر على تحسين حساسية الجسم للأنسولين.

خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات

أظهرت بعض الدراسات أن الشمر يحتوي على مركبات تمتلك خصائص مضادة للبكتيريا والفطريات. يمكن استخدام الشمر كعلاج طبيعي لبعض العدوى البكتيرية والفطرية، سواء عن طريق تناوله أو استخدام زيته الطيار موضعيًا. هذا يجعله مفيدًا في علاج بعض الأمراض الجلدية والتهابات الفم.

تعزيز صحة البشرة والشعر

بفضل احتوائه على مضادات الأكسدة والفيتامينات، يمكن أن يساهم الشمر في تحسين صحة البشرة والشعر. فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، الذي يحافظ على مرونة البشرة ويقلل من التجاعيد. كما أن استخدام الشمر كغسول للشعر يمكن أن يعزز نمو الشعر ويقلل من تساقطه بفضل خصائصه المغذية والمضادة للالتهابات.

تحفيز إنتاج الحليب عند الأمهات المرضعات

الشمر يُستخدم تقليديًا كمادة طبيعية لتحفيز إنتاج الحليب لدى الأمهات المرضعات. يحتوي الشمر على مركبات تُعرف باسم الفيتو إستروجينات، وهي مواد تشبه في تركيبها هرمون الإستروجين وتساعد في تعزيز إفراز الحليب.