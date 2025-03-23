الأحد 23 مارس 2025
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خارج الحدود

الحكومة الإسرائيلية تصدق على حجب الثقة عن المستشارة القضائية

حكومة نتنياهو، فيتو
حكومة نتنياهو، فيتو

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية اليوم الأحد، بأن الحكومة صدقت بالإجماع على حجب الثقة عن المستشارة القضائية للحكومة.

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، ذكرت  القناة 12 الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، لن تحضر اجتماع الحكومة اليوم لمناقشة إقالتها.

الحكومة الإسرائيلية تبدأ إجراءات إقالة المستشارة القضائية

وأكدت  تقارير أن الحكومة الإسرائيلية ستبدأ، اليوم الأحد، إجراءات إقالة المستشارة القضائية، فيما تصاعدت الأصوات التي تتهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالتسبب في أزمة سياسية والقضاء على الديمقراطية.

وذكرت الإذاعة  الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

إقالة المستشارة القضائية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

والمستشار القضائي للحكومة هو موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.

وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.

ويتهم وزراء في الحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.

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المستشارة القضائية حكومة الاحتلال نتنياهو

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