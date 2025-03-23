الأحد 23 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

رسالة من 19 قاضيًا لنتنياهو تطالب بعدم إقالة المستشارة القضائية بالحكومة

نتنياهو، فيتو
نتنياهو، فيتو

ذكرت الإذاعة  الإسرائيلية، في تقرير لها اليوم الأحد، أن 19 قاضيا ورئيسا سابقا للمحكمة العليا طالبوا في رسالة الحكومة بعدم إقالة المستشارة القضائية غالي بهاراف ميارا.

إقالة المستشارة القضائية بحكومة الاحتلال الإسرائيلي 

والمستشار القضائي للحكومة هو موظف دولة يرأس النيابة العامة، ويعمل مستشارا قانونيا للسلطة التنفيذية، ويمثلها أمام المحاكم.

txt

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

وتولت غالي بهاراف ميارا هذا المنصب في 7 فبراير 2022، وذلك لـ6 سنوات بقرار من وزير العدل وافقت عليه الحكومة.

ويتهم وزراء في الحكومة اليمينية المستشارة ميارا بممارسة سلطتها انطلاقا من آراء يسارية تضر بعمل الائتلاف الحكومي، لكن ميارا تؤكد أن عملها يحتم عليها ضمان توافق تصرفات الحكومة وقرارتها مع القوانين الإسرائيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاحتلال الإسرائيلي المستشارة القضائية الاذاعة الاسرائيلية وزير العدل

مواد متعلقة

إسرائيل تختنق في أضخم مظاهرات، واتهام نتنياهو بإشعال الحرب الأهلية (فيديو)

أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

الأكثر قراءة

أخبار مصر: موعد زيادة المعاشات، الأوقاف تحذر المواطنين من سرقة بياناتهم، مفاجآت عقد زيزو في الأهلي، فريق بحث لضبط المتهمين بتعذيب نجل إعلامي

ارتفاع البصل وانخفاض الكوسة والملوخية، أسعار الخضار اليوم في سوق العبور

سعر السمك اليوم، البوري يرتفع لـ 190 جنيهًا في سوق العبور

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

سعر جرام الذهب في الإمارات، عيار 18 وصل لهذ المستوى بدبي

أسعار الفاكهة اليوم الأحد 23 مارس 2025 في سوق العبور

موعد مباراة إسبانيا وهولندا في دوري الأمم الأوروبية والقناة الناقلة

آثار حريق معرض «أهلًا رمضان» في ملوي بالمنيا (صور)

منوعات

المزيد

العثور على جثة المدعية العامة الأمريكية السابقة جيسيكا أبر

أمريكا تعتزم حرمان 530 ألف مهاجر من الإقامة المؤقتة

دراسة: العدد الحقيقي لسكان الأرض يفوق التقديرات الحالية بكثير

90 ألف شخص يتظاهرون ضد العنصرية واليمين المتطرف ودعم غزة في فرنسا

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 22-3-2025 في مصر (آخر تحديث)

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

المزيد

انفوجراف

بعد مهاجمته لجنود الاحتلال.. ما هو الوشق المصري؟ (فيديوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم الوضوء في المنام وعلاقته بسداد الديون وزوال الهم والحزن

حدث في 23 رمضان 1420هـ، وفاة أبوالحسن الندوي «نصف قرن في خدمة الدعوة الإسلامية»

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 23 - 3 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية