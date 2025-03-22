أمريكا تحذر رعاياها في إسرائيل

دعت السفارة الأمريكية في إسرائيل اليوم السبت رعاياها هناك إلى تجنب التجمعات الكبيرة والاستعداد للاحتماء في أعقاب تصاعد الصراع هناك.

وقالت السفارة في تنبيه نُشر على موقعها الإلكتروني إن "البيئة الأمنية معقدة وقابلة للتغيير بسرعة كونوا على دراية بمحيطكم"، وفق ما أوردت "رويترز".

وجاء هذا التحذير في الوقت الذي أعلن فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف أهداف لحزب الله في لبنان في موجة ثانية من الغارات، بعد اعتراض صواريخ أُطلقت عبر الحدود في وقت سابق من اليوم.

كما شهدت إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات الحاشدة في الأيام القليلة الماضية احتجاجا على مساعي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإقالة رئيس جهاز الأمن الداخلي.

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