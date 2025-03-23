الاحتلال ينفذ سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان

نفذت إسرائيل سلسلة غارات جديدة على جنوب لبنان اليوم الأحد، أسفرت إحداها بطائرة مسيرة عن مقتل شخص، بحسب مصادر رسمية، غداة التصعيد الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في نوفمبر.

التصعيد الأكثر دموية منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ



ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن وزارة الصحة أن غارة العدو الإسرائيلي بمسيرة على سيارة في بلدة عيتا الشعب الحدودية أدت إلى استشهاد مواطن.

وأفادت الوكالة أيضا أن طائرات إسرائيلية قصفت منازل جاهزة في بلدتي الناقورة وشيحين القريبتين من الحدود، من دون أن تسفر عن إصابات.

كما ذكرت أن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة اللبونة الحدودية.

هجمات صاروخية من الأراضي اللبنانية،



وتأتي الضربات الجديدة بعد يوم من استشهاد ثمانية أشخاص في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان، فيما حذر رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام من خطر اندلاع حرب جديدة بعد أربعة أشهر من سريان الهدنة الهشة.

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