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خارج الحدود

جيش الاحتلال الإسرائيلي: تعاملنا مع 16 ألف جندي أصيبوا منذ هجوم 7 أكتوبر

جيش الاحتلال، فيتو
جيش الاحتلال، فيتو

قال قسم إعادة تأهيل الجنود في وزارة جيش الاحتلال  الإسرائيلي اليوم الأحد: تعاملنا مع 16 ألف جندي أصيبوا منذ هجوم7 أكتوبر 2023.
 

إصابة عدد كبير من جنود الاحتلال 

 

وأضاف قسم إعادة تأهيل الجنود أن 50% من الجنود المصابين يعانون من أعراض نفسية.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن مقتل أكثر من 800 جندي وإصابة نحو 6000 آخرين منذ بداية الحرب في غزة.

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جيش الاحتلال يبدأ هجومًا عسكريًّا بتل سلطان

واستأنف  جيش الاحتلال الإسرائيلي العدوان على قطاع غزة، مما تسبب في سقوط مئات الشهداء والمصابين.


 وبالأمس السبت ذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أن 29 فلسطينيا استشهدوا في غارات إسرائيلية على مناطق بغزة منذ فجر اليوم.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة 

و  كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن طائرات الاحتلال الإسرائيلي استهدفت  عدة مواقع شرق مخيم جباليا شمالي قطاع غزة.

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