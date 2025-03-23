الأونروا: حظر المساعدات عقاب جماعي لغزة

قالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “ الأونروا ”، في بيان صادر عنها اليوم الأحد: إن 3 أسابيع مرت على منع إسرائيل دخول الإمدادات الإنسانية إلى غزة.

منع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأضافت وكالة الأونروا أن كل يوم يمر دون دخول المساعدات يعني مزيدا من الأطفال الجائعين وانتشار الأمراض.

وتابعت الأونروا، أن حظر المساعدات عقاب جماعي لغزة ويجب رفع الحصار وإدخال المساعدات دون انقطاع.

وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في بيان صادر عنها اليوم الأحد، عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 50 ألفا و21 شهيدا، بالإضافة إلى 113 ألفا و274 مصابا منذ 7 أكتوبر 2023.

ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة

وقالت وزارة الصحة في غزة:" استشهد 41 فلسطينيا وأصيب 61 آخرون استقبلتهم مستشفيات القطاع خلال 24 ساعة".

شهداء وجرحى في قصف مسيّرات لنازحين غربي رفح

وأفاد شهود عيان باستشهاد عدد من الفلسطينيين وإصابة آخرين في قصف مسيّرات إسرائيلية نازحين أثناء خروجهم من حي تل السلطان غربي مدينة رفح.

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