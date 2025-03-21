الأونروا تحذر: كمية الدقيق في غزة تكفي 6 أيام فقط

حذّرت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا)، إحدى أكبر الجهات التي تقدم المساعدات الغذائية في غزة، اليوم الجمعة من أن كمية الطحين (الدقيق) التي لديها لا تكفي إلا للتوزيع خلال الأيام الستة المقبلة.

وقال سام روز، المسؤول بالأونروا، للصحفيين في جنيف متحدثا من وسط غزة "يمكننا تمديد ذلك من خلال إعطاء الناس كميات أقل، لكننا نتحدث عن أيام وليس أسابيع".

إمدادات إلى غزة

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في بيان الأحد، أنه لم تدخل أي إمدادات إلى غزة منذ 2 مارس الجاري عندما أعلنت السلطات الإسرائيلية وقف المساعدات الإنسانية.

الاحتلال الإسرائيلي يمنع دخول المساعدات الإنسانية لأهالي غزة

وقالت الأونروا: إن العملية العسكرية الإسرائيلية المستمرة في الضفة الغربية أدت إلى نزوح أكثر من 35 ألف فلسطيني.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية اليوم الأحد، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي أجبرت عائلات فلسطينية على النزوح من منازلها في حارتي قاقون وأبو الفول في مخيم طولكرم بالضفة الغربية المحتلة.

الاحتلال يجبر عائلات على النزوح من منازلها بمخيم طولكرم

وأفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن إجبار الأهالي على النزوح من منازلهم في هذين الحيين يأتي تمهيدا لهدمها من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، خلال عدوانه المستمر على المخيم منذ 49 يوما.

وفي وقت سابق قال ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن منظمة الصحة العالمية وثقت 54 اعتداءً على المرافق الصحية في الضفة الغربية منذ يناير الماضي 2025.

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