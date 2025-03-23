شرطة فلوريدا تستعيد أقراط ماسية ابتلعها لص

تمكنت شرطة أورلاندو بولاية فلوريدا من استعادة أقراط ماسية فاخرة بقيمة 769,500 دولار أمريكي، بعد أن ابتلعها لص أثناء محاولته الهروب من العدالة، وذلك وفقًا لتقرير نشرته وكالة "بي بي سي" الإخبارية.

ووفقًا لبيانات الشرطة، تعود الأقراط إلى علامة تيفاني آند كو الشهيرة، وقد تم استعادتها بعد مراقبة المشتبه به لمدة تزيد على أسبوعين.

وكان جايثان جيلدر، البالغ من العمر 32 عامًا، قد انتحل صفة مساعد لاعب في دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA) لدخول غرفة كبار الشخصيات في متجر تيفاني آند كو بأورلاندو.

وبحسب التحقيقات، قام جيلدر بسرقة زوجين من الأقراط الماسية، بالإضافة إلى خاتم ألماس قيمته 587 ألف دولار، قبل أن يفر من المتجر، إلا أنه أسقط الخاتم أثناء هروبه.

وعند القبض على جيلدر في وقت لاحق من اليوم نفسه، لاحظ الضباط أنه ابتلع عدة أشياء يُعتقد أنها الأقراط المسروقة، ونُقل المشتبه به إلى المستشفى حيث خضع للمراقبة الطبية لأكثر من 12 يومًا، حتى تمكن الأطباء من استعادة الأقراط من جهازه الهضمي.

وخلال فترة احتجازه قال اللص للمسؤولين: "كان يجب أن أرميها من النافذة"، كما سأل موظفي السجن: "هل سأتهم بما في معدتي؟". وأظهرت صورة أشعة سينية نشرتها الشرطة جسمًا غريبًا في منطقة البطن، مما أكد شكوك المحققين.

وبعد استعادة الأقراط، تم تنظيفها وإعادتها إلى متجر تيفاني آند كو، حيث أكد كبير الصائغين تطابق الأرقام التسلسلية مع القطع المسروقة.

ويواجه جيلدر الآن تهمتي السرقة باستخدام قناع والسرقة الكبرى من الدرجة الأولى، وهو محتجز حاليًا في سجن مقاطعة أورانج.

يذكر أن سجل جيلدر الجنائي يشير إلى تورطه في سرقة مماثلة لمتجر تيفاني آند كو في تكساس عام 2022، بالإضافة إلى وجود 48 مذكرة توقيف بحقه في كولورادو.

وتعتبر هذه القضية واحدة من أغرب حوادث السرقة التي شهدتها فلوريدا في السنوات الأخيرة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.