لقت متسابقة ملكة جمال فلوريدا كادانس فريدريكسن، البالغة من العمر 18 عامًا، في حادث سير مأساوي في مقاطعة سانتا روزا الأمريكية.

مصرع ملكة جمال فلوريدا في حادث سير

وذكرت مجلة "بيبول" أن كادانس كانت تقود سيارتها بالقرب من منزلها عندما عبرت خط المنتصف واصطدمت بشاحنة مقطورة، مما أدى إلى وفاتها في مكان الحادث.

ووصفت والدتها، ليزا فريدريكسن، ابنتها بأنها كانت تمتلك مستقبلًا مشرقًا، حيث كانت تخطط للالتحاق بالجامعة، والسعي لتصبح طبيبة بيطرية.

وأكدت الأم أن كادانس تم قبولها في تسع جامعات، وحصلت مؤخرًا على منحة دراسية كاملة في جامعة ولاية ميسيسيبي.

وبدأت كادانس في عالم مسابقات الجمال بعد سنوات من العلاج بسبب إساءة المعاملة في طفولتها.

ورغم خجلها في البداية، دخلت مسابقة جمال وأحبت المجال، رغم أنها لم تفز في البداية. ثم واصلت المنافسة على لقب ملكة جمال فلوريدا للمراهقات وفازت بلقب ملكة جمال مقاطعة أوكالووسا.

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