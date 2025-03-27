برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول لأبي ذر (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

وصية الرسول لأبي ذر

في هذه الحلقة يواصل الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، الحديث عن الوصية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، للأمة المحمدية من خلال الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري، رضي الله عنه، والتي قال له فيها، صلى الله عليه وسلم: “أحكم السفينة فإن البحر عميق، واستكثر من الزاد فإن السفر طويل”، والزاد هنا يشير إلى تقوى الله، هز وجل، لقول الله: "وتزودوا فإن خير الزاد التقوى".

ومعلوم أن الإنسان منذ لحظة ولادته إلى أن يتوفاه الله، ثم إلى أن يأذن الله، تعالى، له بالبعث والنشور، هو في رحلة طويلة.. وقلب المسافر يطمئن على قدر الزاد الذي يحمله، فكلما زاد الزاد اطمأن قلب المسافر، فالمصطفى، صلى الله عليه وسلم، يوصي بكثرة الزاد، أي بتقوى الله، عز وجل، يعني أن الإنسان يتزود بتقوى الله.



وتقوى الله تعني: العمل بالتنزيل، أي بكتاب الله، وهدي سيدنا رسول الله، والخوف من الجليل، والرضا بالقليل، والاستعداد ليوم الرحيل.

ثم يأتي الشطر الثالث من الوصية، وهي التي قال فيها عليه الصلاة والسلام: وخفف الظهر فإن العقبة كئود، أي يخفف الأحمال التي يحملها على ظهره، لأن العقبة قائمة، وليست منحدرة، ولا منبسطة، كأن الإنسان يصعد مرتفعا، وهو يحمل أثقالا على ظهره.. لا شك أنه سيسقط ويهلك لا محالة.

والمصطفى، صلى الله عليه وسلم، يأمر بتخفيف الحمل على الظهر، وذلك إشارة إلى مظالم العباد، فكل مظلمة هي حمل يحمله الإنسان على ظهره، وكذلك الأوزار والمعاصي، وما يرتكبه من المخالفات لأوامر الله، وهدي سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم.



ثم يختم الرسول الكريم، صلى الله عليه وسلم، الوصية الجامعة، قائلا: "وأخلص العمل فإن الناقد بصير"، فالله هو علام الغيوب، وهو المطلع على القلوب، وهو الذي لا تخفى عليه خافية، ولا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا لوجهه تعالى، ولذا يحث المصطفى، صلى الله عليه وسلم، على إخلاص العمل لله، عز وجل.

والله، سبحانه وتعالى، يقول في كتابه الكريم: "وما لأحد عنده من نعمة تجزي إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى".

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