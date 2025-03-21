برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يواصل الحديث عن وصية الرسول للمسلمين (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

وصية الرسول بالإكثار من كلمة التوحيد

يتحدث الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، عن الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، الأمة بكثرة قول "لا إله إلا الله"، أي كلمة الحق والتوحيد.

يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام : "أكثروا من قول لا إله إلا الله فإنها تهدم الذنوب هدما".

معلوم أن فضل كلمة التوحيد لا يلقاه فضلٌ لقول الرسول الكريم، عليه أفضل الصلاة وأتم السلام وعلى آله: "أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله".

أقل كلمة، وأعظم كلمة، وأقدس كلمة، هي كلمة التوحيد، وهي الكلمة الفاصلة ما بين الكفر والإيمان.

وفضل هذه الكلمة، وهي كلمة الحق والتوحيد، كلمة لا إله إلا الله، لا يرقى إليها فضل.

ففي الحديث يقول عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: من قال لا إله الا الله دخل الجنة.

وفي رواية أنه كان في مجلسه الكريم، صلى الله عليه وسلم، وقال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة.. فسأل سيدنا أبو ذر الغفاري، رضي الله عنه وارضاه، رسول الله، عليه الصلاة والسلام، قال: يا رسول الله، حتى وإن زنا وإن سرق؟!، أي إذا ارتكب كبائر، فقال له عليه الصلاة والسلام: حتى وإن زنا وإن سرق، فأعاد سيدنا أبو ذر قال: يا رسول الله، حتى وإن فعل كذا وكذا، حتى وإن زنا وإن سرق؟! فقال صلى الله عليه وسلم له: حتى وإن زنا وإن سرق.

ثم أعادها للتأكيد سيدنا أبو ذر المرة الثالثة.. قال: يا رسول الله حتى وإن فعل كذا وكذا، فقال له صلى الله وسلم: حتى وإن زنا وإن سرق دخل الجنة رغم أنف أبي ذر.

ويقول عليه الصلاة والسلام وعلى آله الكرام" من كان من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة.

وفي الحديث القدسي يقول تبارك وتعالى: إن جاءني عبدي يوم القيامة بذنوب ما بين السماء والأرض.. أي تملأ الفراغ الكائن ما بين السماء والأرض.. وهو، أي العبد، لا يشرك بي أحدا أتيته ما يعادلها مغفرة.. أي أتيته بما يعادلها مغفرة. فأكثروا من كلمة الحق ومن كلمة التوحيد ائتمارا بأمر سيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله على حضرته وعلى آله وصحبه وسلم.

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