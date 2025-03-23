فيه هدى وشفاء (14)

عزيزي القارئ ذكرنا في المقال السابق أن آفة الطمع ذكرت إثنى عشر مرة في القرآن الكريم، بمعان متعددة منها ما هو مذموم ومنهي عنه كالطمع في الدنيا وما في أيدي الغير.. ومنها ما هو محمود ووصفا لحال عباد الله تعالى المؤمنين وطمعهم في مغفرة ورحمة ربهم سبحانه.. ومنها ماجاء تحذيرا من الله عز وجل لأمهات ونساء المؤمنين من أصحاب الأنفس والقلوب المريضة..

ومنها ما كان طمع المؤمنين في إيمان أهل الكفر والشرك لحبهم الخير لكل الناس.. ومنها الطمع في دخول الجنة بلا إيمان وبلا عمل لها، هذا ومن خلال هذا المقال والمقالات التالية سوف نوضح ذلك بالنصوص القرآنية..



ولنبدأ بالمعنى المتبادر للطمع والشائع بين الناس والمتعلق بأمر الدنيا والذي معناه: الرغبة في الشيء استجابة لدافع نفسي شديد، والله تعالى يحدثنا عن شخص آتاه من صنوف النعم الشيء الكثير، فجانب المال يملك مصادر متنوعة من أرض زراعية وتجارة وثروة حيوانية وأولاده بقربه لا يعانون كما يعاني غيرهم في طلب الرزق بعيدا عن موطنهم، ومع المال والولد الجاه والسطوة فلم يقنع بكل هذه النعم ويطمع في المزيد..

وصدق الرسول الكريم صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذ قال "نهمان لا يشبعان، طالب علم وطالب مال" وقوله "إذا كان لإبن آدم وادي لتمنى أن يكن له واديان، وإن كان له واديان لتمنى أن يكن له ثالث "، هذا وبعد كل هذه النعم التي لم يشكر الله تعالى عليها يطمع في المزيد.



فالذي يطمع في الزيادة من فضل الله تعالى هو الذي يقوم بما فرضه الله تعالى عليه من أداء حق النعم شكرا بالقلب واللسان وسائر الأعضاء، أما من لا يفعل ذلك، فواجبه أن يخاف من سلب النعمة {أَيَطْمَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ}..

هذا ولون آخر من ألوان الطمع حسب التعبير القرآني هو طمع المؤمنين في إيمان غيرهم رغبة في أن يعم الخير، وينجو الناس من عذاب الله تعالى وينالوا السعادة في الدنيا والفلاح في الآخرة، يقول تعالى إشارة إلى ذلك {أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ}.. وهذا الطمع دليل على سلامة القلب وحب الخير للناس..

عزيزي القارئ نستكمل الحديث بمشيئة الله تعالى في المقالات التالية فتابعوني..

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