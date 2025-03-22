برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن فضل ذكر الله (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

فضل ذكر الله

يتحدث الشيخ رمضان البيه، المفكر والداعية الإسلامي، عن الوصية المحمدية التي أوصى بها الرسول الكريم، عليه الصلاة والسلام، في هذه الحلقة عن فضل ذكر الله.

وقال: معلوم أن شفاء القلوب في ذكر الله.. وانشراح الصدور في ذكر الله عز وجل.. واطمئنان النفوس والقلوب وسمو الأرواح تأتي على أثر ذكر الله، عز وجل، ومعلوم أن أحب الاعمال إلى الله عز وجل، ذكر الله.

الحق لما أشار الى عماد الدين، الى الصلاة، قال تعالى: "إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر".. من أكبر ليه؟ لأن مفيش شروط للذكر.

يعني الإنسان، سواء كان على طهارة، أو على غير طهارة، كان على وضوء أو على غير وضوء، ليس هناك شروط لذكر الله.

ولذلك لما سئلت أم المؤمنين السيدة عائشة، رضي الله تعالى عنها، عن حال سيدنا رسول الله، صلى الله عليه وسلم وعلى آله، قالت: كان عليه الصلاة والسلام، ذاكرا لله تعالى في كل أحواله.. لم يفارق الذكر رسول الله أبدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.

كان الصحابة في مجلس رسول الله، صلى الله عليه وسلم، يوما فنظر فيهم رسول الله، ثم قال: "ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مَلِيكِكُمْ، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب وَالْوَرِقِ، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم"؟.. أي إشارة إلى الجهاد في سبيل الله.

قالوا: بلى يا رسول الله.. أي دلنا.. فقال عليه أفضل الصلاة وأتم السلام: "ذكر الله تعالى".



أي هو خير الأعمال، وأزكى الأعمال عند الله عز وجل، وهي التي تقيم العبد الذاكر المؤمن في أعلى وأرقى الدرجات والمنازل في الآخرة، وذكر الله خير من إنفاق الورق والذهب والفضة، يعني من الكرم والجود والسخاء والإنفاق في سبيل الله عز وجل، وهو خير أيضا من الجهاد في سبيل الله، أي من بذل الأرواح في سبيل الله عز وجل.

تخيلوا كل هذا الفضل العظيم بفضل ذكر الله عز وجل. قال الله تعالى: "ألا بذكر الله تطمئنُّ القلوب".

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