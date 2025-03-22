فيه هدى وشفاء (13)

عزيزي القارئ حديثنا في هذا المقال والمقالات التالية عن آفة هي الأصل في كل الصراعات القائمة بين البشر منذ أبينا آدم عليه السلام حتى تقوم الساعة وتفنى الحياة الدنيا، وهي آفة وراء كل شر والأصل فيه فمنها ينشأ الجشع والحسد والحرص والغش والكذب والتغرير والتكالب والحقد والأنانية وحب السيطرة والجاه وفرض النفوذ والصراعات.

حديثنا عن آفة الطمع وهي آفة تصيب أصحاب القلوب المريضة والأنفس المظلمة الأمارة بالسوء وأصحاب الأنظار القاصرة المحدودة من الكفرة وضعاف الإيمان واليقين الجهلة بأقدار الله تعالى والمعترضين على قسمته عز وجل، والطمع منه المحمود ومنها المذموم.

فأما الطمع المذموم فهو عدم القناعة والرضا بقسمة الله تعالى وتوزيعه سبحانه لأرزاق العبادة، وهو من الجهل بأن الأرزاق مقسمة من الأزل ومقدرة ولا حيلة فيها، وفي الحديث عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال “خمس كٌْتبت على ساق العرش، لا حيلة في الرزق، ولا شفاعة في الموت، ولا راد لقضاء الله، ولا سلامة من ألسنة الخلق، ولا راحة في الدنيا”..

هذا ويكمن في الطمع عدم القناعة والرضا، ومن المعلوم أن نفوس البشرية فيما عدا أهل الزهد تتطلع دوما للمزيد من نصيبها وحظوظها الدنيوية وتسلك في سبيل تحقيق ذلك سبلا كثيرة، منها ما يتوائم مع الأخلاق، ومنها ما يتصادم مع الفطرة السليمة النقية، فالبعض من الناس يسعى لغايته المشروعة بطرق مشروعة، ولا بأس في ذلك، وكثيرا من الناس يقتلهم الطمع والجشع فيسلكون المسالك المهلكة المحرمة والمنهي عنها..

وهذه الرغبة الإنسانية في طلب المزيد من متاع الدنيا ما لم تحكم بقيود الدين والخلق تدمر صاحبها وتدمر المجتمع من حوله، وتنتشر الصراعات بين البشر وتفسد الحياة على الأرض وتضيع أمانة الاستخلاف في الأرض..

وهذا ما يجرى الآن على ربوع الأرض.. هذا ومصطلح الطمع إذا أطلق يفهم منه الطمع فيما في أيدي الناس، وهو أمر يحدث بين الدول والكيانات والأفراد وبين أبناء الأسرة الواحدة.. وللطمع عدة صور ووجوه، منها الطمع المحمود المشروع، ومنها الطمع المذموم المحرم المنهي عنه..

هذا وقد وردت مادة طمع المنشأ من الطمع في اثنتى عشرة آية في القرآن الكريم، وهذا ما سوف نتحدث عنه في المقالات التالية بمشيئة الله تعالى، تابعوني.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.