برنامج أوصاني الحبيب، رمضان البيه يتحدث عن رحمة رسول الله بالناس جميعا (فيديو)

تقدم "فيتو" لمشاهديها، وقرائها، على مدار أيام شهر رمضان المبارك، حلقات يومية من برنامج "أوصاني الحبيب"، صلى الله عليه وسلم، لفضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي.

تدور حول حلقات البرنامج حول التعريف بسيدنا ومولانا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، صاحب الوصايا.

الهدف من البرنامج؛ تذكير المسلمين بوصايا ونصح وتوجيه سيدنا محمد، خاتم النبيين، صلى الله عليه وسلم، وبهديه القويم.

رحمة رسول الله بالناس جميعا

في هذه الحلقة يستكمل فضيلة الشيخ رمضان البيه، المفكر الإسلامي، الحديث عن أعظم وصايا رسول الله، صلى الله عليه وسلم، وهي وصية إنسانية جامعة من الوصايا المحمدية التي تجلِّي الإنسانية بكل ما فيها من رحمة ومن حِلم ومن إحسان.

هي وصية جامعة أوصى بها رسول الله، صلى الله عليه وسلم، جيش المسلمين عند خروجهم للقتال.

يقول صلى الله عليه وسلم، فيه: اغزوا باسم الله، في سبيل الله، أي في سبيل إعلاء كلمة الله، لا في سبيل مطامع، أو فرض نفوذ، وسلطان، وهيمنة على الغير، كما نرى في الحروب التي تدور الآن.



"اغزوا في سبيل الله من كفر بالله، أوصيكم بالمسلمين، وبمن معكم خيرا، لا تغدروا (فالتعليمات والتوجيهات المحمدية أنه ليس هناك غدر حتى أثناء القتال)، ولا تغلوا، وتنقضوا عهدا، (أي لو حصل عهد أو اتفاق سلام بين المسلمين والأعداء، فالمصطفى يأمر بحفظ العهود، ولا تقتلوا وليدا، ولا امرأة، ولا شيخا فانيا، ولا منعزلا بصومعة، ولا تقربوا شجرا، أو تقطعوا نخلا، ولا تفسدوا أرضا (يعني حفاظ على مظاهر الحياة حتى أثناء الحرب والقتال).

منتهى الإنسانية.. الرحمة بكل ما تعنيه.. هذه الوصية أعتبرها رسالة لكل من يكيد للإسلام، ويعاديه، ويتهمه بأنه قد فُرِضَ بحد السيف.

هذه هي رحمة رسول الله، صلى الله عليه وسلم، المرسل من الله، تعالى، رحمة للعالمين، وصدق، سبحانه، إذ قال: "وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين".



الإنسانية والرحمة المحمدية لم تفارق رسول الله، صلى الله عليه وسلم، حتى في وقت الحرب، والشدائد، وفي أحلك الظروف، وشملت جميع الخلق، حتى الأعداء.

اللهم صل وسلم وبارك على رحمتك المهداة، ونعمتك المسداة، سيدنا ومولانا الحبيب المصطفى، وعلى آله وصحبه وسلم.

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