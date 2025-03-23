جيش الاحتلال يبدأ هجومًا عسكريًّا بتل سلطان

منطقة تل السلطان، وجه جيش الاحتلال الإسرائيلي انذار عاجل الى سكان قطاع غزة المتواجدين في منطقة تل السلطان في رفح، معلنا توجيه ضربة عسكرية للمنطقة بزعم وجود عناصر المقاومة الإسلامية فيها.



وطالب جيش الاحتلال سكان منطقة تل السلطان، بعدم استخدام السيارات أثناء تحركاتهم، ويفضل البقاء في مراكز الإيواء والخيام والبيوت او الأنتقال عبر طرقات أخرى غير محددة تعرض حياتكم وحياة عائلاتكم للخطر.

وطالبوا سكان منطقة تل السلطان بإخلائها فورا، جاء ذلك حسبما نشره متحدث جيش الاحتلال على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” سابقا.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي أعلن اليوم الأحد، أنه اعترض صاروخ أطلق من اليمن قبل دخوله المجال الجوي الإسرائيلي وذلك بعدما تم تفعيل صفارات الإنذار في عدة مناطق في إسرائيل.

وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: إن "سلاح الجو اعترض قبل قليل صاروخا أطلق من اليمن قبل أن يخترق الأجواء الإسرائيلية".

وكانت الجبهة الداخلية الإسرائيلية قد قالت إن صفارات الإنذار دوت في منطقة وسط إسرائيل وفي أكثر من 20 مدينة وبلدة بينها تل أبيب والقدس وشمال الضفة الغربية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.