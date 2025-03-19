الأربعاء 19 مارس 2025
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خارج الحدود

جانتس: حكومة نتنياهو تدفع إسرائيل نحو الهاوية

بيني جانتس، فيتو
بيني جانتس، فيتو

قال زعيم حزب معسكر الدولة الإسرائيلي المعارض بيني جانتس، اليوم الأربعاء إن ما يحدث الآن ليس حكم الأغلبية بل طغيان الأغلبية، إشارة إلى الائتلاف الحاكم برئاسة بنيامين نتنياهو.

جانتس يهاجم حكومة نتنياهو 

وأضاف بيني جانتس،  خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم، أن حكومة نتنياهو تدفع البلاد  نحو الهاوية.

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زعيم المعارضة في إسرائيل: أدعو الجميع للخروج إلى الشوارع ضد حكومة نتنياهو

ودعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد، اليوم الأربعاء، الإسرائيليين للخروج إلى الشوارع ضد حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

لابيد يدعو لخروج جميع الإسرائيليين إلى الشوارع 

وقال لابيد:" لا خطوط حمراء لدى حكومة نتنياهو والحل الوحيد هو وحدة شعب بأكمله ليقول كفى".

و يوم الإثنين الماضي قال  يائير لبيد: إن دولة الاحتلال الإسرائيلية فقدت ثقتها برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وعليه الاستقالة.

ويأتي ذلك في ظل الخلاف الكبير في داخل إسرائيل بسبب عزم نتنياهو إقالة رئيس الشاباك، واستئناف العدوان على غزة.

وفي وقت سابق ذكرت القناة الـ13 الإسرائيلية، في تقرير لها، أن منتدى قطاع الأعمال ورؤساء كبريات الشركات الإسرائيلية يعارضون إقالة رئيس الشاباك.

منتدى قطاع الأعمال يعارض قرار نتنياهو 

وأكد منتدى قطاع الأعمال أن آخر ما تحتاجه إسرائيل الآن معركة داخلية يقيل فيها نتنياهو رئيس جهاز الشاباك في ظل تضارب مصالح خطير.

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نتنياهو حكومة نتنياهو غزة

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