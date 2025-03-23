يستهلها الطبلاوي ورفعت والمنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الأحد 23 رمضان بإذاعة القرآن الكريم

تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 23 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق



00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج 30ق



00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة المؤمنون 28 ق



38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15ق



44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق



25: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يونس/ هود 20ق



06: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30ق



15: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الشورى/ الإخلاص 27ق



13:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق



17:09( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة آل عمران 39ق



18:24( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة المائدة 15ق



20:03( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة غافر 15ق



21:10 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 15ق



17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق



01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورتى الطلاق / التحريم 15ق



02:35(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورتى ص/ الزمر 30ق



04:53 (بعد الفجر) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة القمر 15ق

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