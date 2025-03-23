يستهلها الطبلاوي ورفعت والمنشاوي، خريطة تلاوات اليوم الأحد 23 رمضان بإذاعة القرآن الكريم
تشهد خريطة التلاوات المقرر إذاعتها، اليوم الأحد، الموافق 23 رمضان 1446 هجرية، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم مجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ محمد محمود الطبلاوى وما تيسر من سورة التوبة 10ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ محمد رفعت وما تيسر من سور المطففين/ الانشقاق/ البروج 30ق
00: 8 (ص)تلاوة للشيخ محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة المؤمنون 28 ق
38: 8 (ص)تلاوة للشيخ عبدالفتاح الشعشاعى وما تيسر من سورة الحجر 15ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ عبدالعظيم زاهر وما تيسر من سورة الأحزاب 15 ق
25: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورتى يونس/ هود 20ق
06: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ راغب مصطفى غلوش وما تيسر من سورة الرحمن 30ق
15: 13(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورتى الشورى/ الإخلاص 27ق
13:52 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ على محمود وما تيسر من سورة يوسف 15ق
17:09( قرآن المغرب) تلاوة للشيخ عبد العاطى ناصف وما تيسر من سورة آل عمران 39ق
18:24( قرآن بعد المغرب ) تلاوة للشيخ محمود على البنا وما تيسر من سورة المائدة 15ق
20:03( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة غافر 15ق
21:10 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة النساء 15ق
17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ أبوالعينين شعيشع وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
01:34(بعد منتصف الليل) للشيخ شعبان الصياد ما تيسر من سورتى الطلاق / التحريم 15ق
02:35(بعد منتصف الليل) للشيخ منصور الشامى الدمنهورى ما تيسر من سورتى ص/ الزمر 30ق
04:53 (بعد الفجر) للشيخ عبد العزيز على فرج وما تيسر من سورة القمر 15ق
ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.
تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا
تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا