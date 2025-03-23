الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

محافظ الإسماعيلية والمفتي يفتتحان معرض مبادرة العيد عيدنا (فيديو وصور)

جانب من مراسم الافتتاح،
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

افتتح كل من اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، والدكتور نظير عياد مفتي الديار المصرية معرض مبادرة "العيد عيدنا" لمستلزمات عيد الفطر المبارك.  

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مبادرة العيد عيدك 

وتأتي المبادرة في إطار الجهود المستمرة التي تقوم بها مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية للعمل على توفير كافة المستلزمات التي يحرص المواطنون على شرائها بأسعار تنافسية عن الأسواق خلال فترة العيد وذلك بالتعاون مع عدد من التجار.

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

توفير مستلزمات العيد 

ومن جانبها، أكدت شيماء عمر مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، أن الهدف من إقامة المبادرة هو توفير مستلزمات عيد الفطر المبارك من كعك وبسكويت وحلوى بأسعار تنافسية عن أسعار السوق وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم المواطنين، وتوفير كافة السلع بأسعار مخفضة. 

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

تنوع المستلزمات المعروضة  

ولفتت مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الإسماعيلية، إلى تنوع المستلزمات المعروضة بالمعرض وذلك لتلبية احتياجات المواطنين. 
 

جانب من مراسم الافتتاح، فيتو
جانب من مراسم الافتتاح، فيتو

 

وكانت قد بدأت محافظة الإسماعيلية استعدادها المبكر لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال عدة إجراءات ومبادرات؛ بهدف توفير كل ما تحتاجه الأسرة للعيد من مستلزمات، كذلك تجهيز المساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد بكافة مراكز المحافظة.  

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

بالإضافة إلى مبادرة لعودة الوجه الحضاري للمحافظة ورفع مستوى النظافة بها، من خلال مبادرة "الإسماعيلية بتعيِّد" والتي تطلقها محافظة الإسماعيلية وتدعو من خلالها جميع المواطنين والجهات بالمحافظة للمشاركة يدًا بيد مع الأحياء والمراكز والمدن لنظافة شوارع المحافظة والحفاظ عليه. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

تحسين جودة حياة المواطنين 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطن الإسماعيلي ودائمًا ما تنتج لقاءات العمل المستمرة العديد من المبادرات والأفكار والتي تهدف جميعها إلى صالح المواطن وتقديم خدمات متميزة له، من خلال المعارض والأسواق التي يتم تنظيمها بشكل مستمر طبقًا لاحتياجات المواطنين والتي نتج عنها تخفيضات في الأسواق الموازية وهو ما نهدف إليه. 

جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو
جانب من المعرض،فيتو

 

 

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