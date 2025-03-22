السبت 22 مارس 2025
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محافظات

إقبال على مبادرة "أحب مسجدي" بالإسماعيلية لتعزيز الانتماء لبيوت الله (صور)

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

شهدت مبادرة "أحب مسجدي"، والتي تقيمها مكتبة مصر العامة بالتعاون مع مديرية الأوقاف بالإسماعيلية، مشاركة واسعة من الأطفال رواد المكتبة، وذلك تحت إشراف المحاضر دكتورة رانيا مصطفى.

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أبرز فعاليات المبادرة 

ومن جانبها أكدت الدكتورة أمل رجب مدير مكتبة مصر العامة بالإسماعيلية، أن الفعالية شهدت العديد من الأنشطة الهادفة. 

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

تزيين المساجد 

وشملت حملات تنظيف وتزيين المسجد، مسابقات دينية، ورش تعليمية للأطفال، ومحاضرات توعوية حول أهمية المسجد في حياة المسلمين ودوره في تنشئة الأجيال على القيم الإسلامية. 

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

إعجاب  شعب الإسماعيلية بالمبادرة 

ولاقت المبادرة استحسانًا واسعًا من الحاضرين، الذين أكدوا على أهمية مثل هذه الفعاليات في غرس روح الانتماء للمساجد، وتشجيع الجميع على الاهتمام ببيوت الله.
 

جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو
جانب من فعاليات المبادرة،فيتو

ويأتي ذلك استمرارًا للفعاليات الرمضانية التي تنظمها مكتبة مصر العامة في محافظة الإسماعيلية، وفي أجواء إيمانية وتفاعلية مميزة، يشارك بها العديد من أطفال الإسماعيلية.

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الاسماعيلية بالاسماعيلية مبادرة أحب مسجدي مكتبة مصر العامة مديرية اوقاف الاسماعيلية

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