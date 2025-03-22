إزالة 5 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في الإسماعيلية (صور)

تابع اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أعمال المرحلة الثانية من الموجة 25 لحملة إزالة التعديات، والتي يتم تنفيذها في الفترة من يوم 8 حتى 28 مارس 2025، تحت إشراف اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة، وبالتنسيق مع وزارات التنمية المحلية والداخلية والدفاع والزراعة والري ومحافظة الإسماعيلية وجهات الولاية.

جانب من أعمال الازالة، فيتو

تنفيذ حملة مكبرة بمركز ومدينة أبوصوير

حيث شهد اليوم السبت، تنفيذ 5 حالات إزالة لتعدِّيات بالبناء المخالف بدون ترخيص على أراضي ملك الدولة وأراضي خاصة على مساحة ٥ قراريط، ضمن المرحلة الثانية من الموجة ٢٥، والتي نُفذت بنطاق مركز ومدينة القنطرة غرب، تحت إشراف السكرتير العام المساعد لمحافظة الإسماعيلية، وبحضور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، ونائب رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب، وقوات إنفاذ القانون.

جانب من أعمال الازالة، فيتو

تنفيذ إزالة بالولادة الزراعية

وكانت الإزالات عبارة عن تنفيذ إزالة لعدد 5 حالات تعدٍّ على أراضي أملاك دولة بولاية الزراعة، على مساحة 5 قراريط، عبارة عن أسوار ومباني غير مكتملة البناء وغير مأهولة بالسكان.

جانب من أعمال الازالة، فيتو

جانب من أعمال الازالة، فيتو

الالتزام بالبرنامج الزمني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية رؤساء المراكز والمدن بضرورة الالتزام بالبرنامج الزمني للإزالات بالتعاون مع جهات الولاية، ومنع التعدي مجددًا على الأراضي المُستردة، والتنسيق التام بين كافة الأجهزة التنفيذية من جهات الولاية والوحدات المحلية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بمراكز المحافظة، ووفقًا للبرنامج الزمني الذي تم إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

جانب من أعمال الازالة، فيتو

جانب من أعمال الازالة، فيتو

وشدد على التعامل الفوري حيال أي حالات تعدٍّ جديدة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، وكذلك الحفاظ على الأراضي المستردة ومنع التعدي عليها وعلى الأراضي الزراعية من جديد.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة التصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، واسترداد أراضي الدولة وإزالة التعديات عليها، وبالمتابعة المستمرة للدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية.



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