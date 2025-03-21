الجمعة 21 مارس 2025
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صحة الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي لمتلازمة داون بالمدرسة الفكرية (صور)

جانب من الاحتفالية،
جانب من الاحتفالية، فيتو

نظمت إدارة التدريب والمدارس بمديرية الصحة في محافظة الإسماعيلية احتفالية بالمدرسة الفكرية، تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمى لمتلازمة داون والذى يوافق 21 من شهر مارس، وذلك برعاية الدكتورة ريم مصطفى وكيل وزارة الصحة.  

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الهدف من إقامة الاحتفالية 

ومن جانبها أكدت الدكتورة رنا صفوت مدير إدارة التدريب والمدارس في الإسماعيلية، أن الاحتفالية تهدف إلى فهم ودعم المصابين بمتلازمة داون بشكل أفضل والاستمتاع معهم بيوم ترفيهى مميز، بالإضافة الى تزويدهم بمعلومات صحية بسيطة.

جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

فقرات متنوعة بالحفل 

وأضافت أن الاحتفالية التي نظمتها مديرية الصحة بالإسماعيلية تضمنت العديد من الفقرات بمشاركة طالبات المدرسة الثانوية الفنية للتمريض بالمستقبل ومنها عرض لإسكيتشات مسرحية عن النظافة الشخصية وكيفية التعامل ضد التحرش والتنمر،وإجراء مسابقات وتقديم هدايا للطلاب.

جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

التعرف على أهم السلبيات التي يواجهها أولياء الأمور 

وخلال الاحتفالية تم التعرف على السلبيات التى يواجهها أولياء أمور ذوى الهمم من متلازمة داون داخل المنشآت الصحية للعمل على تلافيها فى المستقبل. 

جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

تنفيذ ندوة توعوية 

كما نفذت الدكتورة جيهان سامى مدير إدارة الإعلام بمديرية الصحة في الإسماعيلية، ندوة توعوية لطالبات المدرسة مع المتخصصين للتعرف أكثر على كيفية التعامل معهم وفهم سلوكياتهم والتعريف بالخدمات المقدمة لهم من قبل الدولة.

جانب من الاحتفالية، فيتو
جانب من الاحتفالية، فيتو

وأبدى طلاب المدرسة الفكرية تفاعلا وسعادة بفقرات الاحتفالية والتى تحرص مديرية الصحة على تنفيذها للتأكيد على أن أطفال متلازمة داون جزء لا يتجزأ من المجتمع.  

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