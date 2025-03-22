السبت 22 مارس 2025
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محافظات

توزيع لحوم صك الإطعام بأبوصوير في الإسماعيلية

جانب من عملية التسليم،
جانب من عملية التسليم، فيتو

قامت مديرية الأوقاف في محافظة الإسماعيلية، بتسليم مديرية التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، لحوم (صك الإطعام) بحضور ممثلي من الجهتين؛ لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة، والتي تم توزيعها بمركز ومدينة أبوصوير. 

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توزيع صكوك اللحوم 

ومن جانبها قالت مها الحفناوي وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالإسماعيلية، إن التوزيع يتم طبقًا للكشوف المعتمدة والمجهزة من الأسر الأولى بالرعاية والمرأة المعيلة.

التوزيع طبقا لقواعد بيانات التضامن الاجتماعي 

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بضرورة وصول الدعم لمستحقيه وفقًا لقاعدة بيانات وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والتي تتكفل بحصر الأسر الأولى بالرعاية، ما يساهم في توفر الحماية المجتمعية لهم. 

تكافل كافة أجهزة الدولة 

وفي إطار حرص أجهزة الدولة على وصول الدعم بكافة صوره إلى مستحقيه، وكذلك في ضوء مشروع صكوك الإطعام التي تتبناه وزارة الأوقاف والذي يوفر كميات كبيرة من اللحوم والتي تستهدف الأسر الأولى بالرعاية وغير القادرين ومستحقي تكافل وكرامة بمحافظة الإسماعيلية. 

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