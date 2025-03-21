الجمعة 21 مارس 2025
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محافظات

محافظة الإسماعيلية تستعد لاستقبال عيد الفطر بإطلاق عدد من المبادرات

اللواء أكرم محمد
اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، فيتو

بدأت محافظة الإسماعيلية استعدادها المبكر لاستقبال عيد الفطر المبارك، من خلال عدة إجراءات ومبادرات؛ بهدف توفير كل ما تحتاجه الأسرة للعيد من مستلزمات، كذلك  تجهيز المساجد والساحات المخصصة لإقامة صلاة العيد بكافة مراكز المحافظة. 

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بالإضافة إلى مبادرة لعودة الوجه الحضاري للمحافظة ورفع مستوى النظافة بها، من خلال مبادرة "الإسماعيلية بتعيِّد" والتي تطلقها محافظة الإسماعيلية وتدعو من خلالها جميع المواطنين والجهات بالمحافظة للمشاركة يدًا بيد مع الأحياء والمراكز والمدن لنظافة شوارع المحافظة والحفاظ عليه. 

 

تحسين جودة حياة المواطنين 

وأكد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، أن الجهاز التنفيذي للمحافظة يعمل جاهدًا على تحسين جودة الحياة للمواطن الإسماعيلي ودائمًا ما تنتج لقاءات العمل المستمرة العديد من المبادرات والأفكار والتي تهدف جميعها إلى صالح المواطن وتقديم خدمات متميزة له، من خلال المعارض والأسواق التي يتم تنظيمها بشكل مستمر طبقًا لاحتياجات المواطنين والتي نتج عنها تخفيضات في الأسواق الموازية وهو ما نهدف إليه. 

 

مبادرات وزارة التموين 

مشيرًا إلى أن مديرية التموين والتجارة الداخلية تنهي حاليًا استعداداتها  لإطلاق مبادرة "عيدك عيدنا"، والتي تنطلق غدًا؛ لتوفير مستلزمات العيد للأسر الإسماعلاوية من كحك وحلوى وملابس بتخفيضات مميزة. 
 

مضيفًا، وجهت بإطلاق مبادرة أخرى لرفع مستوى النظافة بالمحافظة، والتي تعدُّ استكمالًا لمبادرة" الإسماعيلية تستاهل" والتي أطلقت في شهر أغسطس الماضي وشارك بها جميع الجهات وتعاونت مع المراكز والمدن والأحياء وكان لها أثرها الجيد والفعال. 

 

مبادرة الإسماعيلية بتعيد  

كما تتجدد المبادرة تحت عنوان "الإسماعيلية بتعيِّد" وندعو فيها الجميع المواطنين والمديريات والجهات المختلفة، والرموز الدينية للمشاركة في الدعوة والتنفيذ لهذه المبادرة جنبًا إلى جنب مع الوحدات المحلية لنظافة الإسماعيلية، حتى تستقبل المحافظة العيد وضيوفها بوجهها الحضاري المعتاد وشعارنا دائمًا ابدأ بنفسك وشارك. 

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