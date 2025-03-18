الثلاثاء 18 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشيد بليالى رمضان الثقافية (صور)

جانب من ليالي رمضان،
جانب من ليالي رمضان، فيتو

شهد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، برفقة شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الإسماعيلية والتي تُقام خلال الفترة من 10 حتى 19 مارس 2025، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت إشراف وزارة الثقافة.

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

 

عروض إنشاد ديني تفيض بالروحانيات

بدأت الفعاليات بعروض فرقة التل الكبير للإنشاد الديني، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والتواشيح التي تفاعل معها الحضور، ومن أبرزها:"إلى رحاب يثرب"، "مدد يا نبي" بصوت صابر الحداد، "رايحة فين يا حاجة" أداء أسامة العريني، "تحياتي" غناء رويدا، "المسك فاح" بصوت محمود باهي، "لأجل النبي" أداء أحمد عبد العظيم، "نور النبي" إنشاد الشيخ عماد.
 

 

 

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

و أبدع الفنانون في تقديم الفقرات بقيادة الفنان أحمد عبد الشكور، وسط أجواء روحانية مميزة تعكس أجواء الشهر الكريم.

 

لوحات استعراضية تعكس التراث الإسماعيلي

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال مجموعة من العروض الراقصة، منها: "عدى النهار علينا"، "السمسمية" "سارة الليل".
 

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

أما فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للكبار، فقدمت باقة متنوعة من اللوحات الاستعراضية المستوحاة من التراث الإسماعيلي، شملت: "الصيادين"، "ضمضم"، "بتغني لمين"، "التنورة"، "أبويا وصاني"، "آه يا لالالي".
 

وجاءت العروض بقيادة الفنان ماهر كمال، الذي أشاد بالتفاعل الجماهيري الكبير مع هذه الفقرات الفنية. 

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

أنشطة ثقافية وإبداعية متنوعة

حضر الفعالية أحمد طه، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، الذي أكد استمرار ورشة تعليم فن الريزن حتى نهاية ليالي رمضان الثقافية، مشيرًا إلى أهمية هذه الورشة في دعم المواهب الشابة وتعزيز مهاراتهم الفنية.

 

وفي الليلة الثامنة من الفعاليات، تستضيف الندوة الثقافية عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم: الإعلامي محمد الوكيل، الإذاعي الكبير محمد البنهاوي، الموسيقار أشرف عوض الله، الشاعر هشام الحلو.
 

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو
جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

ويدير الندوة الشاعر السيد إمام، عضو مجلس إدارة نادي أدب الإسماعيلية، بحضور مجموعة من شعراء الإسماعيلية، بإشراف نسمة عبد الفتاح، مشرفة نادي الأدب.

 

إقبال جماهيري وحفاوة بالفعاليات

حظيت الليالي الرمضانية بحضور جماهيري واسع، حيث أشاد الحضور بجودة العروض وتنوع الفقرات الفنية والثقافية، مؤكدين أن هذه الفعاليات تعكس الهوية الثقافية للإسماعيلية وتسهم في إحياء التراث الشعبي خلال الشهر الكريم.
 

ومن جانبه اشاد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بالابداع الذى قدمته الفرق المشاركة في عروض ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليالي رمضان الاسماعيلية بالاسماعيلية اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية التراث الشعبي ثقافة الاسماعيلية

مواد متعلقة

الكشف الطبي على نزلاء قصر ضيافة كبار السن بالإسماعيلية(صور)

احتفالًا بيوم المرأة المصرية، تكريم  العاملات ومحاربات السرطان في الإسماعيلية (صور)

نائب محافظ الإسماعيلية يبحث الموضوعات المشتركة مع اقتصادية قناة السويس (صور)

استمرار حملات التفتيش والتوعية البيئية بمدينة المستقبل فى الإسماعيلية (صور)

الأكثر قراءة

أثار الجدل حيًّا وميتًا، هل تراجع الحويني عن فتاويه أم أعاد تفسيرها؟

رواتب تصل إلى 8 آلاف ريال.. فتح باب التقديم على فرص عمل في المجالات الهندسية بالسعودية

انكسار الموجة الحارة وتحذير من الأرصاد

أبرزها الزيت والسكر، التموين تكشف عن السلع المقرر صرفها على البطاقات كدعم إضافي

نار الحرب تشتعل بالشرق الأوسط، جنرال أمريكي يكشف تحرك 3 حاملات طائرات إلى إيران

درجات الحرارة اليوم الثلاثاء في مصر

أسعار الخضار اليوم بسوق العبور، انخفاض الخيار والفلفل والبصل يستعيد عرشه

استشهاد رئيس وزراء حكومة حماس في غارة إسرائيلية

منوعات

المزيد

الصين تنجح في زرع كلية خنزير معدلة وراثيًّا في إنسان

انفصال مركبة دراجون على المحطة الدولية حاملة رائدي فضاء أمريكيين عالقين ورائدًا روسيًّا (فيديو)

بينهم مغنٍ وعازف جيتار شهير، مصرع 12 شخصا وإنقاذ 5 آخرين بتحطم طائرة ركاب في هندوراس

39 عاما، وفاة مصارع محترف شهير على الحلبة بشكل مفاجئ

المزيد

خدمات

المزيد

31.8 ألف دولار سعر طن القصدير اليوم الثلاثاء بالبورصات العالمية

تعرف على أسعار السكر اليوم الثلاثاء

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم الإثنين

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الإثنين 17- 03- 2025 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 علامات تكشف الرجل اللعوب.. كيف قدمها عصام عمر في مسلسل "نص الشعب اسمه محمد" (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية كعك العيد في المنام وعلاقتها بتحقيق أهداف طال انتظارها

ما حكم الشماتة في الموت وعواقبها؟ الإفتاء توضح

حدث في 18 رمضان سنة 40هـ، مبايعة الإمام الحسن بالخلافة بعد استشهاد علي بن أبي طالب

المزيد
الجريدة الرسمية