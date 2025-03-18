السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية يشيد بليالى رمضان الثقافية (صور)

شهد اللواء محمد أنيس، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، برفقة شيرين عبد الرحمن، مدير عام فرع ثقافة الإسماعيلية، فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية بقصر ثقافة الإسماعيلية والتي تُقام خلال الفترة من 10 حتى 19 مارس 2025، ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، وتحت إشراف وزارة الثقافة.

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

عروض إنشاد ديني تفيض بالروحانيات

بدأت الفعاليات بعروض فرقة التل الكبير للإنشاد الديني، حيث قدمت مجموعة من الأناشيد والتواشيح التي تفاعل معها الحضور، ومن أبرزها:"إلى رحاب يثرب"، "مدد يا نبي" بصوت صابر الحداد، "رايحة فين يا حاجة" أداء أسامة العريني، "تحياتي" غناء رويدا، "المسك فاح" بصوت محمود باهي، "لأجل النبي" أداء أحمد عبد العظيم، "نور النبي" إنشاد الشيخ عماد.



جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

و أبدع الفنانون في تقديم الفقرات بقيادة الفنان أحمد عبد الشكور، وسط أجواء روحانية مميزة تعكس أجواء الشهر الكريم.

لوحات استعراضية تعكس التراث الإسماعيلي

كما قدمت فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للأطفال مجموعة من العروض الراقصة، منها: "عدى النهار علينا"، "السمسمية" "سارة الليل".



جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

أما فرقة الإسماعيلية للفنون الشعبية للكبار، فقدمت باقة متنوعة من اللوحات الاستعراضية المستوحاة من التراث الإسماعيلي، شملت: "الصيادين"، "ضمضم"، "بتغني لمين"، "التنورة"، "أبويا وصاني"، "آه يا لالالي".



وجاءت العروض بقيادة الفنان ماهر كمال، الذي أشاد بالتفاعل الجماهيري الكبير مع هذه الفقرات الفنية.

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

أنشطة ثقافية وإبداعية متنوعة

حضر الفعالية أحمد طه، مدير قصر ثقافة الإسماعيلية، الذي أكد استمرار ورشة تعليم فن الريزن حتى نهاية ليالي رمضان الثقافية، مشيرًا إلى أهمية هذه الورشة في دعم المواهب الشابة وتعزيز مهاراتهم الفنية.

وفي الليلة الثامنة من الفعاليات، تستضيف الندوة الثقافية عددًا من الشخصيات البارزة، من بينهم: الإعلامي محمد الوكيل، الإذاعي الكبير محمد البنهاوي، الموسيقار أشرف عوض الله، الشاعر هشام الحلو.



جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

جانب من فعاليات ليالى رمضان، فيتو

ويدير الندوة الشاعر السيد إمام، عضو مجلس إدارة نادي أدب الإسماعيلية، بحضور مجموعة من شعراء الإسماعيلية، بإشراف نسمة عبد الفتاح، مشرفة نادي الأدب.

إقبال جماهيري وحفاوة بالفعاليات

حظيت الليالي الرمضانية بحضور جماهيري واسع، حيث أشاد الحضور بجودة العروض وتنوع الفقرات الفنية والثقافية، مؤكدين أن هذه الفعاليات تعكس الهوية الثقافية للإسماعيلية وتسهم في إحياء التراث الشعبي خلال الشهر الكريم.



ومن جانبه اشاد اللواء محمد أنيس السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية بالابداع الذى قدمته الفرق المشاركة في عروض ليالي رمضان الثقافية والفنية والتي تقام بقصر ثقافة الإسماعيلية.

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