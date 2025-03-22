حملة مكثفة لتجميل وصيانة المسطحات الخضراء بالإسماعيلية (صور)

تواصل فرق العمل التابعة لجهاز التطوير والتجميل في محافظة الإسماعيلية، بالعمل على استكمال أعمال صيانة المسطحات الخضراء بالرش الوقائي لمسطحات وميادين الإسماعيلية بمبيدات (روند أب)؛ للقضاء على الحشائش والبرنوفة والحلفا على أرصفة الجزر الوسطى بطريق الشيخ زايد، والطريق الدائري، والتي كانت تعيق حركة المارة بهذا الطرق.

جانب من أعمال الرش،فيتو

تكثيف عمليات رش الأشجار والمصطلحات الخضراء

ومن جانبها أكدت تغريد أبوالسعود مدير إدارة الحدائق والمتنزهات وجهاز التطوير والتجميل بالإسماعيلية، أنه تم رش مبيدات (الملاثيون) على مساحات كبيرة من المسطحات الخضراء والورد ونبات الإيفروبيا؛ للحفاظ عليها وحمايتها من الإصابة بالحشرات وخاصة مع بدء فصل الربيع.

جانب من أعمال الرش،فيتو

قص وتهذيب الأشجار

مضيفة أنه تم قص وتهذيب أشجار البازروميا والأسوار النباتية وأشجار الفيكس بنوادي المحافظة.

جانب من أعمال الرش،فيتو

جانب من أعمال الرش،فيتو

صيانة الأشجار المثمرة

وعلى جانب آخر، تم صيانة الأشجار المثمرة التي تم زراعتها ضمن مبادرة "١٠٠ مليون شجرة مثمرة"، تحت إشراف جهاز التطوير والتجميل، من أشجار الليمون، البرتقال، اليوسفي، والزيتون، من تسميد وري وصيانة، للاستفادة منها.



جانب من أعمال الرش،فيتو

جانب من أعمال الرش،فيتو

ويأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بالحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري للمدينة، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

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