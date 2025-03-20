ختام ليالي رمضان الثقافية والفنية بالإسماعيلية (صور)

اختتم فرع ثقافة الإسماعيلية ليالي رمضان الثقافية والفنية، التي أقيمت خلال الفترة من 10 رمضان حتى 19 رمضان بمواقع التابعة للفرع، ذلك ضمن أجندة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، والمعدة من قبل وزارة الثقافة.

عرض لفرقة التل الكبير للإنشاد الديني

بدأ حفل الختام بعرض لفرقة التل الكبير للإنشاد التي قدمت مجموعة مختارة من الأناشيد والابتهالات والتواشيح منها إلى رحاب اليثرب، ياعبد فكر يوم في الله، هلت ليالي، مولاي صلي، يا جمال النبي، يا عاشقين الحبيب النبي، مدد يانبى، رايحة فين يا حاجة، تحياتى، المسك فاح، لأجل النبى، الشيخ عماد نور النبى، بقيادة الفنان أحمد عبد الشكور.

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو





فقرة لفرقة كورال شباب الإسماعيلية

كما قدمت فريق كورال شباب قصر ثقافة الاسماعيلية مجموعة من الأغنيات الدينية منها لجل النبي، تكبيرات العيد، من نورك يا ربي، اكاد من فرط الجمال، الله اكبر، برضاك يا خلقي، بالاضافة لختام عروض مسرح العرائس والتي قدم فقرات توعوية للأطفال.



جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

ختام ورش الأعمال اليدوية

ومن جهة أخرى، اختتمت ورش ليالى رمضان الخاصة بتعليم الأشغال اليدوية منها المكرمية تدريب الفنانة شهيرة محمد وتم إنتاج عدد من المكرميات من أشكال مختلفة علي شكل هلال، فانوس رمضان، تابلوهات دينية.

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

ختام ورش الريزن

كما اختتمت ورشة تعليم فن الريزن تدريب الفنانه ساندى سامح، وتم إنتاج عدد من فانوس رمضان، وفانوس رمضان علي شكل ميداليات، وعدد من الكوستر، وساعة حائط كبيرة من الريزن.



جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

جانب من ختام ليالي رمضان الثقافية،فيتو

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