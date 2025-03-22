أخبار الرياضة اليوم، والد زيزو يرفض طلب الزمالك، ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح، منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

رفض والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء بشأن الجلوس مجددا لتجديد عقد نجله.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

الكونفدرالية، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول.

منتخب الشباب، خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

بدأ نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، في إجراء اتصالات أولية مع وكلاء النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أورده تقارير إخبارية إيطالية.

‎وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قادمة من المغرب، بعد مواجهة إثيوبيا مساء أمس الجمعة في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، استبعاد سعود عبد الحميد لاعب فريق روما الإيطالي رسميًا من قائمة مباراة اليابان، في تصفيات كأس العالم 2026.

قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

الدوري السعودي، كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي الإسباني تشافي هيرنانديز،عرضًا سعوديًا للتواجد في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، للحديث عن مباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.