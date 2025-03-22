الأحد 23 مارس 2025
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أخبار الرياضة اليوم، والد زيزو يرفض طلب الزمالك، ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح، منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

زيزو, فيتو
زيزو, فيتو

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

 

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

رفض والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء بشأن الجلوس مجددا لتجديد عقد نجله.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

 

الكونفدرالية، محمد طارق رئيسا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

الكونفدرالية، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول.

منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب، خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

لاعب أفريقي، ليفربول يحدد البديل الأول لمحمد صلاح

بدأ نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، في إجراء اتصالات أولية مع وكلاء النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أورده تقارير إخبارية إيطالية.

بعثة المنتخب تصل القاهرة قادمة من المغرب بعد الفوز على إثيوبيا

‎وصلت منذ قليل بعثة منتخب مصر الأول لكرة القدم، قادمة من المغرب، بعد مواجهة إثيوبيا مساء أمس الجمعة في اللقاء الذي انتهي بفوز مصر بهدفين دون رد ضمن مواجهات الجولة الخامسة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

رسميا، استبعاد سعود عبد الحميد من قائمة السعودية لمباراة اليابان

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، استبعاد سعود عبد الحميد لاعب فريق روما الإيطالي رسميًا من قائمة مباراة اليابان، في تصفيات كأس العالم 2026.

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

 قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

تشافي يتلقى عرضا للتدريب بالدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي الإسباني تشافي هيرنانديز،عرضًا سعوديًا للتواجد في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

بيسيرو: لا أهتم بتعيين حكم أجنبي لمباراة سيراميكا ونحارب لحصد لقب كأس العاصمة

عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مؤتمرًا صحفيًا اليوم السبت، للحديث عن مباراة بتروجت المقبلة في بطولة كأس عاصمة مصر.

 

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