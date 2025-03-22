رسميا، استبعاد سعود عبد الحميد من قائمة السعودية لمباراة اليابان

قرر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب منتخب السعودية، استبعاد سعود عبد الحميد لاعب فريق روما الإيطالي رسميًا من قائمة مباراة اليابان، في تصفيات كأس العالم 2026.

موعد مباراة اليابان ضد السعودية

ويحل المنتخب السعودي، ضيفًا على اليابان، يوم الثلاثاء، على ملعب سايتاما، في الجولة الثامنة من المرحلة الثالثة بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم.

سبب استبعاد سعود عبد الحميد من مباراة اليابان

ونشر الحساب الرسمي للمنتخب السعودي على منصة "إكس" بيانًا مساء السبت، قال فيه "كشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجريت لسعود عبد الحميد بعد الإصابة التي تعرض لها في مواجهة منتخب الصين الماضية عن تعرضه لإصابة في العضلة الخلفية للفخذ".

وتابع "وبناءً على ما جاء في التقرير الطبي قرر المدير الفني هيرفي رينارد، استبعاد اللاعب من معسكر الأخضر، نظرًا لحاجته لبرنامج علاجي. دعواتنا للاعب بالشفاء العاجل".

ويحتل المنتخب السعودي، المركز الثالث في المجموعة الثالثة بـ9 نقاط، بفارق نقطة واحدة خلف منتخب أستراليا صاحب المركز الثاني المؤهل للمونديال بشكل مباشر، فيما تأهل منتخب اليابان بالفعل، بعد احتلاله الصدارة برصيد 19.

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