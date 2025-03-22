السبت 22 مارس 2025
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رياضة

ليفربول يكشف عن تطورات جديدة بشأن تجديد عقد محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

كشف تقرير صحفي إنجليزي، اليوم السبت، عن آخر التطورات بشأن مستقبل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم وهداف فريق ليفربول.

وينتهي عقد صلاح مع ليفربول بنهاية الموسم الجاري، دون التوصل لاتفاق بشأن التجديد حتى الآن.

 

أندية ترغب في ضم محمد صلاح 

وارتبط محمد صلاح بأكثر من ناد، حال رحيله عن ليفربول، مثل برشلونة وباريس سان جيرمان والهلال السعودي.

ليفربول يثق في إقناع محمد صلاح بالبقاء 

وبحسب شبكة "ذا أتلتيك"، فإن ليفربول واثق من قدرته على إقناع محمد صلاح بالبقاء وتوقيع عقد جديد.

وأضافت: "ليفربول متفائل منذ فترة بإمكانية التوصل لاتفاق مع صلاح، لأنهم يريدون بقاء اللاعب في أنفيلد، ويثقون أن هذه رغبة صلاح أيضًا".

ونوهت الصحيفة أن صلاح كان يريد تجديد عقده لمدة موسمين، وحتى الآن لا مؤشرات بشأن موافقة ليفربول على طلب اللاعب.

وأكدت أن مستقبل محمد صلاح في أنفيلد، لم يتأثر بتوديع ليفربول لدوري أبطال أوروبا أو خسارته لكأس الرابطة الإنجليزية.

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