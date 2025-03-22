لاعب أفريقي، ليفربول يحدد البديل الأول لمحمد صلاح

بدأ نادي ليفربول، متصدر الدوري الإنجليزي، في إجراء اتصالات أولية مع وكلاء النيجيري أديمولا لوكمان، نجم أتالانتا الإيطالي بهدف التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وفقا لما أورده تقارير إخبارية إيطالية.

أديمولا لوكمان بديل محمد صلاح في ليفربول

ونشر موقع "توتو أتالانتا" (TuttoAtalanta) الإيطالي مساء اليوم السبت، تقريرا كشف فيه أن لوكمان، أصبح الهدف رقم 1 لنادي ليفربول في مساعيه للبحث عن بديل لمحمد صلاح الذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

وقبل 3 أشهر فقط عن نهاية عقده مع ليفربول، لم تتضح وضعية صلاح، هداف الدوري الإنجليزي، ليصبح رحيله عن ملعب أنفيلد واردا بشدة في يوليو 2025.

ومقابل الخروج المرتقب لصلاح، ينتظر أن يبدأ مسؤولو ليفربول جولة أولى من المفاوضات مع أتالانتا للتعاقد مع لوكمان الذي يستمر ارتباطه بفريقه حتى 30 يونيو 2026.

وفي حال تقديمه عرضا رسميا في الفترة المقبلة للتعاقد مع النجم النيجيري، سيكون ليفربول مرحّبا به من قبل مسؤولي أتالانتا خصوصا أن علاقة أديمولا لوكمان مع مدربه غاسبريني توترت بشكل كبير في الفترة الماضية وفي أعقاب الخروج من سباق دوري أبطال أوروبا من دور الملحق المؤهل لثمن النهائي.

قيمة أديمولا لوكمان السوقية وأرقامه التهديفية

وتبلغ القيمة التسويقية للنجم أديمولا لوكمان، الذي توج في يناير الماضي بجائزة أفضل لاعب إفريقي للعام 2024، أكثر من 55 مليون يورو، وهو مبلغ قد يرتفع من قبل إدارة أتالانتا في نهاية الموسم الحالي.

وانضم لوكمان (27 عاما) إلى أتالانتا قادما من ليستر سيتي الإنجليزي في موسم 2022 ـ 2023، وخاض 85 مباراة مع فريقه في الدوري الإيطالي سجل خلالها 37 هدفا وصنع 18 هدفا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.