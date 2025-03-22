السبت 22 مارس 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

 قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

 

أحمد سيد زيزو 

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط للتجديد لزيزو 

واستنجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأعضاء لجنة تخطيط كرة القدم داخل جدران ميت عقبة، من أجل محاولة إنهاء ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق.

ورغم تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم إلا أن الزمالك لم يستطع حسم ملف تجديد زيزو رغم عقد أكثر من جلسة مع اللاعب. 

 

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن حسين لبيب تحدث مع الثلاثي عمرو الجنايني وأحمد حسام ميدو وحازم إمام من أجل تولي ملف تجديد عقد زيزو في ظل الاختلاف بوجهات النظر بين زيزو والإدارة.

وواصل: مجلس الزمالك يخشى رحيل زيزو مجانا ولذلك استنجد بلجنة التخطيط للاتفاق مع اللاعب على التجديد.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو غاضب وبشدة من جلوس الإدارة أكثر من مرة معه والاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف في الأخير.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

زيزو أحمد سيد زيزو نادي الزمالك اخبار الزمالك أخبار زيزو

مواد متعلقة

إنجلترا يفوز على ألبانيا بثنائية في تصفيات أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026

الأهلي والزمالك يتعادلان سلبيا في قمة دوري كرة القدم النسائية (صور)

تشكيل سيدات الزمالك أمام الأهلي في قمة دوري كرة القدم

نيجيريا تفوز على رواندا 2-0 في تصفيات أفريقيا لكأس العالم

حازم إمام عن ارتباطه بالزمالك: تشجيع النادي لبطولاته فقط سذاجة (فيديو)

خبر سار لجماهير الزمالك بشأن إصابة أحمد الجفالي

تدريبات فنية وخططية في مران الزمالك تحت إشراف بيسيرو

تدريبات بدنية في مران الزمالك استعدادًا لمواجهة بتروجت

الأكثر قراءة

بلاغ يتهم مسلسل سيد الناس بازدراء الأديان والإساءة للذات الإلهية

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

بدء العمل بالتوقيت الصيفي وفقا للقانون في هذا الموعد

زغلول صيام يكتب: إزاي اتحاد الكرة يجيب حكام أجانب لسيراميكا ويرفض تلبية طلب الأهلي؟! اقتراح لرئيس الوزراء حتى تكون كل المباريات بحكام أجانب

دار الإفتاء توضح حكم امتناع الحائض عن الطعام والشراب في رمضان بنية الصوم

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

فتح باب حجز تذاكر مباراة مصر وسيراليون في تصفيات كأس العالم 2026

منوعات

المزيد

مفقود منذ الأمس، العثور على رجل متوفى داخل بئر بالأردن

إيفانكا ترامب تتفوق في فنون الدفاع عن النفس

ربطوها بيوم القيامة، ظهور سحابة حمراء فوق جبل موسى يثير المخاوف والعلماء يكشفون السر

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

المزيد

خدمات

المزيد

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم السبت

استقرار أسعار الأرز اليوم السبت في الأسواق

تعرف على أسعار كيلو السكر اليوم السبت

سعر القصدير بالبورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

أبرزهم الزمالك والمصري.. مواعيد وملاعب ذهاب دور الثمانية بالكونفيدرالية (إنفوجراف)

المزيد
ads

دين ودنيا

المزيد

ليه الجن بيتسلسل في رمضان؟! وليه ربنا خلقه رغم إنه بيأذي الإنسان؟!، علي جمعة يجيب

ليه ربنا خلق الجن رغم أنه يؤذي الإنسان؟، إجابة حاسمة من علي جمعة

طالب يسأل: ليه الجن بيتحبس في رمضان؟ وعلي جمعة: "العيال الصغيرة" موجودة

المزيد
الجريدة الرسمية