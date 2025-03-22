والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

قال مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

أحمد سيد زيزو

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

حسين لبيب يستنجد بلجنة التخطيط للتجديد لزيزو

واستنجد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك بأعضاء لجنة تخطيط كرة القدم داخل جدران ميت عقبة، من أجل محاولة إنهاء ملف تجديد عقد أحمد سيد زيزو مع الفريق.

ورغم تبقي أقل من 3 أشهر على انتهاء الموسم إلا أن الزمالك لم يستطع حسم ملف تجديد زيزو رغم عقد أكثر من جلسة مع اللاعب.

وقال مصدر داخل نادي الزمالك إن حسين لبيب تحدث مع الثلاثي عمرو الجنايني وأحمد حسام ميدو وحازم إمام من أجل تولي ملف تجديد عقد زيزو في ظل الاختلاف بوجهات النظر بين زيزو والإدارة.

وواصل: مجلس الزمالك يخشى رحيل زيزو مجانا ولذلك استنجد بلجنة التخطيط للاتفاق مع اللاعب على التجديد.

وأشار إلى أن أحمد سيد زيزو غاضب وبشدة من جلوس الإدارة أكثر من مرة معه والاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف في الأخير.

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