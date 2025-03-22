تشافي يتلقى عرضا للتدريب بالدوري السعودي

الدوري السعودي، كشفت بعض التقارير الصحفية عن تلقي الإسباني تشافي هيرنانديز،عرضًا سعوديًا للتواجد في دوري روشن خلال الفترة المقبلة.

وأكدت التقارير أن تشافي لم يحسم موقفه حتى الآن، حيث يمتلك في جعبته بعض العروض الأخرى لكنه يفاضل بينها.

ولم تكشف التقارير الصحفية عن اسم النادي الذي يفاوض تشافي في الفترة الحالية ومازال الأمر في محل السرية بين الطرفين لحين التوصل إلى اتفاق.

وسبق أن تلقى تشافي عروض سعودية من قبل لكن لم يحدث توقيع على أي عقود بين الطرفين.

ويضم دوري روشن حاليا العديد من النجوم الكبار وعلى رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب فريق النصر، إلى جانب المدرب الفرنسي لوران بلان الذي يقود فريق الاتحاد.

وكان على رأس المدربين الكبار الذين تواجدوا في روشن الإنجليزي ستيفين جيرارد مدرب فريق الاتفاق والذي رحل عن تدريب الفريق.

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