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رياضة

منتخب الشباب يخسر 3-2 أمام كرواتيا الأولمبي

منتخب الشباب، فيتو
منتخب الشباب، فيتو

منتخب الشباب، خسر منتخب مصر للشباب مواليد 2005 أمام منتخب أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم السبت، ضمن مواجهات الدورة الودية الدولية المقامة في قطر.

تشكيل منتخب الشباب أمام كرواتيا

أعلن الكابتن اسامة نبيه المدير الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد ٢٠٠٥ لكرة القدم فى مواجهة منتخب كرواتيا الأوليمبي اليوم فى ثاني تجارب شباب الفراعنة خلال معسكرهم فى قطر استعدادا لكأس الأمم الأفريقية المقرر إقامتها فى كوت ديفوار من ٢٦ أبريل إلى ١٨ مايو القادمين وهى البطولة المؤهلة للمونديال..

منتخب مصر للشباب دخل مباراته أمام منتخب كرواتيا الأولمبي بتشكيل مكون من: 

عبد المنعم تامر فى حراسة المرمي ويوسف عبد الحفيظ واحمد عابدين وعبد الله بوستنجي ومهاب سامي  فى خط الدفاع واحمد خالد كاباكا ومحمد السيد وسوني احمد فى خط الوسط ومحمد عبد الله وعمر خضر وأدهم علاء فى الهجوم

يخوض منتخب مصر للشباب مباراته القادمة أمام الإمارات يوم 26 مارس الجاري في ختام معسكره بقطر 

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