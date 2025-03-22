السبت 22 مارس 2025
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رياضة

والد زيزو يرفض طلب الزمالك ويرغب في انضمام نجله إلى الأهلي

زيزو، فيتو
زيزو، فيتو

رفض والد أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، طلب لجنة التخطيط بالقلعة البيضاء بشأن الجلوس مجددا لتجديد عقد نجله.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

أحمد سيد زيزو 

وقال مصدر في الزمالك إن لجنة التخطيط في الزمالك متمثلة في أحمد حسام ميدو وحازم إمام تواصلت مع والد زيزو من أجل عقد جلسة جديدة لتجديد تعاقد نجله مع القلعة البيضاء.

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو رفض الجلوس مع لجنة التخطيط خاصة أن الإدارة عقدت معه أكثر من جلسة وتم الاتفاق على كافة أمور التعاقد الجديد إلا أن المجلس خلف في الأخير.

وواصل: والد زيزو منفتح على رحيل نجله من الزمالك بنهاية عقده ويدرس انضمامه إلى الأهلي.

والد زيزو يقود مفاوضات انضمام نجله لـ الأهلي

 وكان مصدر مقرب من أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، قال إن والد اللاعب تلقى عرضا شفيها من النادي الأهلي لضم نجله خلال الميركاتو الصيفي المقبل في صفقة انتقال حر.

وينتهي عقد زيزو مع الزمالك بنهاية الموسم الجاري 2024-2025، ولم يتوصل اللاعب لاتفاق مع النادي حتى الآن مما يعلي أسهم رحيله عن القلعة البيضاء بنهاية الموسم.

 

أحمد سيد زيزو 

وأشار المصدر إلى أن والد زيزو بدأ في دراسة العرض الشفهي المقدم من النادي الأهلي في ظل تباطؤ مجلس الزمالك في حسم ملف تجديد عقده.

وأضاف: والد زيزو منفتح على انضمام نجله للنادي الأهلي خاصة أن الفريق سيشارك في كأس العالم للأندية المقبل بنظامه الجديد.

وأتم المصدر: والد زيزو ينتظر انتهاء معسكر منتخب مصر من أجل حسم مصير نجله بالتجديد للزمالك أو التفاوض على أحد العروض المقدمة له يأتي على رأسها الأهلي.

ويتولي والد زيزو ملف المفاوضات مع الأندية التي تريد ضم اللاعب بصفته وكيل أعماله.

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