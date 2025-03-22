الكونفدرالية، محمد طارق رئيسا لبعثة الزمالك في جنوب أفريقيا

الكونفدرالية، قرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب تكليف محمد طارق عضو المجلس برئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في جنوب أفريقيا، استعدادًا لمواجهة ستيلينبوش في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحل الزمالك ضيفًا على نظيره ستيلينبوش بطل جنوب أفريقيا في الثالثة عصر يوم 2 أبريل المقبل على ستاد كيب تاون، في ذهاب دور الثمانية لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية

وتقرر سفر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك إلى جنوب أفريقيا في الثانية فجر يوم 30 مارس الجاري استعدادًا لخوض المباراة.

ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين الزمالك وستيلينبوش في السادسة مساء يوم 9 أبريل المقبل على ستاد القاهرة الدولي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة بتروجت المقرر لها غدًا الأحد في استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات بطولة كأس عاصمة مصر.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت في كأس عاصمة مصر

ومن المقرر أن يواجه الزمالك نظيره بتروجيت، في الجولة الثالثة من بطولة كأس الرابطة غدًا الأحد في تمام التاسعة والنصف مساْءً بتوقيت القاهرة.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجت

تنقل مباراة الزمالك وبتروجت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة كأس عاصمة مصر.

مجموعة الزمالك في كأس الرابطة

- الزمالك

- سموحة

- مودرن سبورت

- بتروجيت

- الجونة

الزمالك يتعادل مع الجونة في الظهور الأول بكأس عاصمة مصر

خطف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، تعادلا في الثواني الأخيرة أمام نظيره الجونة بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات كأس عاصمة مصر.

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