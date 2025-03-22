السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

البنك المركزي يطرح أدوات دين حكومية بقيمة 105 مليارات جنيه

البنك المركزي
البنك المركزي

البنك المركزى المصرى، يطرح البنك المركزي المصري لصالح وزارة المالية غدًا أدوات دين حكومية بقيمة 105 مليارات جنيه.

اقرأ التالى: السعر الرسمى للدولار بالبنوك المصرية 


وفي جلسة عطاءات الأوراق المالية، من المقرر طرح أذون خزانة 91 يومًا بقيمة 60 مليار جنيه.
في الجلسة ذاتها، من المقرر طرح أذون 273 يوما بقيمة 45 مليار جنيه.

 

البنك المركزى المصرى - فيتو 
البنك المركزى المصرى - فيتو 


ماذا تعرف عن مستندات الإقراض في البنك الزراعي؟

جدير بالذكر يقدم البنك الزراعي لعملائه خدمات عدَّة ومنها الإقراض مقابل رهن الودائع أو الحسابات الجارية ذات الأرصدة الدائنة.

وتشمل قائمة المستندات المطلوبة في إتمام عملية الإقراض مقابل رهن الودائع في البنك الزراعي ما يلي:

المستندات المطلوبة:

  • آخر ثلاث قوائم مالية للشركة عن السنوات الثلاث الأخيرة.
  • دراسة جدوى للمشروع.
  • مستخرج حديث من السجل التجاري.
  • البطاقة الضريبية.
  • شهادة معتمدة من المحاسب القانوني بموقف الشركة الضريبي والتأميني. تراخيص مزاولة النشاط.
  • أصول مستندات الملكية الخاصة بالآلات والأراضي والمباني.
  • بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر.

يبحث العديد من عملاء البنك الزراعي عن الفرق بين حسابي المعاش والتوفير، وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن حساب المعاش يكون حسابًا جاريًّا للمعاشات بينما حساب التوفير منفصل عنه.

كما يتساءل العديد من عملاء البنك الزراعي حول مدى قبول بطاقة ميزة التحويل من البطاقات الائتمانية الأخرى عليها.

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أن البطاقات الائتمانية لا تحول على بطاقات ميزة، وفي السياق ذاته يبحث عملاء البنك الزراعي عن إمكانية إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون فتح حساب بنكي. 

وأوضح مسؤولو البنك الزراعي أنه يمكن بالفعل إصدار بطاقة ميزة الزراعي دون الاحتياج إلى فتح حساب بنكي للعملاء.

وتتعدد استخدامات بطاقة ميزة الزراعي من خلال التالي:

-استخدمها في المدفوعات الحكومية وغير الحكومية.
- سحب من الـ ATM ونقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية.
- سداد  المشتريات من خلال الـPOS في كافة المحال التجارية.
- متاحة للجميع من 15 سنة ولا تحتاج إلى فتح حساب بنكي.
- تقبل كافة التحويلات.. وتدعم الشمول المالي.

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