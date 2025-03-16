الأحد 16 مارس 2025
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اقتصاد

فوائد خدمة ترميز بطاقات الدفع الوطنية على تطبيقات الهواتف وتفعيل آبل باي

آبل باي
آبل باي

بعدما أتاح البنك المركزي خدمة ترميز بطاقات الدفع الوطنية على تطبيقات الهواتف المحمولة وتفعيل خدمة أبل باي (Apple Pay) كمرحلة أولى أصبح هناك عدة فوائد في المعاملات المصرفية.

وتشمل قائمة فوائد تفعيل خدمة آبل باي مايلي:

 

تتيح منصة ترميز بطاقات الدفع الوطنية إضافة نسخة رقمية من بطاقة الدفع الإلكترونية على تطبيقات الهاتف المحمول واستخدامها في عمليات الشراء سواء عن طريق نقاط البيع الإلكترونية (POS) أو من خلال المواقع والتطبيقات الإلكترونية عبر الإنترنت (E-commerce) حيث يمكن التصديق على معاملات الدفع باستخدام الخصائص البيومترية (على سبيل المثال: بصمة الوجه أو الإصبع،... إلخ ) دون الحاجة لإدخال الرقم السري للبطاقة.

 

كما تتيح الخدمة تحسين تجربة العملاء في إتمام المعاملات الإلكترونية بصورة تلامسية وبسرعة وأمان دون الحاجة إلى وجود بيانات بطاقات الدفع الإلكترونية.

وتساهم في زيادة معاملات السداد من خلال نقاط البيع الإلكترونية والتجارة الإلكترونية عبر الانترنت التي شهدت تطورًا ملحوظًا خلال الفترة الماضية، حيث من المتوقع وصول قيم معاملات نقاط البيع الإلكترونية بنهاية عام 2024 لنحو 640 مليار جنيه بنسبة نمو 280% مقارنة بعام 2021 الذي تم خلاله تنفيذ معاملات بقيمة 169 مليار جنيه، وكذلك من المتوقع وصول قيم معاملات التجارة الإلكترونية إلى أكثر من 180 مليار جنيه بنهاية عام 2024 مقارنة بقيم معاملات تقدر بـ 29 مليارا بنهاية عام 2021 بنسبة نمو أكثر من 500%.

مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة

وقال حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، إن إطلاق خدمة ترميز بطاقات الدفع على تطبيقات الهواتف المحمولة يأتي في إطار حرص البنك المركزي المصري على مواكبة التطورات التكنولوجية المتسارعة، واستمرارًا للطفرة الكبيرة التي يشهدها مجال الخدمات المصرفية الرقمية في مصر، والتي استفاد منها بشكل أساسي المواطن في مختلف أنحاء الجمهورية بحيث أصبح يستطيع إجراء معاملاته المالية بسهولة وبتكلفة مناسبة في أي وقت ومن أي مكان.

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