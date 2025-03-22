السبت 22 مارس 2025
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اقتصاد

السعر الرسمى للدولار بالبنوك المصرية صباح اليوم السبت 22 مارس 2025

الدولار - فيتو
الدولار - فيتو

سعر صرف الدولار، يقدم موقع "فيتو" خدمة متابعة لحظية لـ سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وذلك في جميع البنوك العاملة في السوق المصرية، كما يتم تحديث هذه الأسعار بشكل لحظي على مدار الساعة، مما يتيح للعملاء والمهتمين بأسواق الصرف الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة لاتخاذ قراراتهم حول سعر صرف الدولار.

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سعر الدولار - فيتو 

سعر الدولار في مصر أمام الجنيه المصري

شهد سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، استقرارا ببداية تعاملات صباح اليوم السبت الموافق 22 مارس 2025،  حسب آخر تحديث في البنك المركزي والبنوك المصرية.

 

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سعر الدولار - فيتو 

 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري 

- 50.49 جنيه للشراء.
- 50.63 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.62 جنيه للبيع.


سعر الدولار في بنك قطر 

- 50.50 جنيه للشراء.
- 50.60 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك كريدى اجريكول 

- 50.51 جنيه للشراء.
- 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي "cib"

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

- 50.52 جنيه للشراء.
- 50.62 جنيه للبيع.

 

سعر صرف الدولار 
سعر صرف الدولار 

قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية 

 سعر الدولار مؤشر اقتصادي مهم يعكس قيمة العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية الأكثر استخدامًا عالميًا، حيث يتم تحديد السعر الرسمي للدولار في مصر من خلال البنك المركزي المصري بناءً على آليات العرض والطلب في السوق، مع الأخذ في الاعتبار السياسات الاقتصادية والمستجدات العالمية. 

كما أن الدولار هو إحدى الأدوات المهمة في تحديد قوة العملة الأمريكية مقارنة بمجموعة من العملات الرئيسية الأخرى مثل اليورو، الين الياباني، والجنيه الإسترليني، ويعتبر هذا المؤشر مقياسًا حيويًا يتم من خلاله قياس أداء الدولار الأمريكي في الأسواق العالمية. 

عوامل تساعد على استقرار الدولار 

 وفي الفترة الأخيرة، شهد سعر الدولار استقرارًا نسبيًّا في البنوك المصرية، وهذا الاستقرار يعود إلى مجموعة من العوامل، أبرزها الآتي: 

  • التدابير التي تتخذها الحكومة لدعم الاقتصاد.
  • محاولات السيطرة على معدلات التضخم.
  • تحسين مصادر النقد الأجنبي مثل تحويلات العاملين في الخارج، وعائدات قناة السويس، وقطاع السياحة.

 

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