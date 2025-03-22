جيش الاحتلال الإسرائيلي يتوغل في جنوب سوريا

واصلت القوات الإسرائيلية تحركاتها في الجنوب السوري، حيث توغلت مجددا، مساء السبت، في منطقة حوض اليرموك بالريف الغربي لمحافظة درعا، وفق ما أفادت وسائل إعلام سورية.

وأفادت شبكة "درعا 24" الإخبارية المحلية بأن قوة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤلفة من آليات وعربات، توغلت في الأطراف الشمالية لقرية معرية في منطقة حوض اليرموك" بحسب ما أورده تلفزيون سوريا اليوم السبت.

وأشارت الشبكة إلى أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي المتمركزة في ثكنة الجزيرة العسكرية على أطراف القرية، أطلقت قنابل مضيئة في سماء المنطقة".

وجاء ذلك تزامنا مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي في أجواء حوض اليرموك وعدة بلدات أخرى في محافظتي درعا والقنيطرة، واستمر التحليق لأكثر من ساعة.

وفي وقت سابق، ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان بأنه منذ بداية شهر مارس الجاري، نفذت القوات الإسرائيلية سلسلة من العمليات العسكرية التي شملت اقتحام مواقع عسكرية، تفتيش المنازل، واعتقال المدنيين، بالإضافة إلى استهداف مخازن الأسلحة، في مناطق ريفي درعا والقنيطرة بسوريا وفق استراتيجية إسرائيلية تهدف إلى منع أي تمركز عسكري بالقرب من حدودها.

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