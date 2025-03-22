رفعت فياض يكتب: ثانوية البكالوريا اختيارية لعدة سنوات وليست إجبارية.. الطالب سيفاضل بينها وبين الثانوية العامة.. وإتاحة الفرصة لدخول الامتحانات أكثر من مرة

بعد انتهاء الحوار المجتمعي.. لجنة التعليم بمجلس النواب تناقش مقترح عبداللطيف في شكل مشروع قانون بعد عيد الفطر

حسم وجود مادة التربية الدينية ضمن مجموع الشهادة الجديدة وإمكانية تعديل مواد الصف الثالث الثانوي

سيتم إقرار شهادة البكالوريا بأن تكون هى شهادة الثانوية الرسمية وإنهاء العمل بالثانوية الحالية في هذه الحالة

بعد أن انتهى الحوار المجتمعى حول شهادة البكالوريا التى طرحها وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف بعد موافقة مجلس الوزراء عليها لتكون بديلا عن شهادة الثانوية العامة ـ يتم حاليا إعداد ملخص نهائى لنتائج هذا الحوار حول هذه الشهادة؛ ليتم رفعه بعد عيد الفطر مباشرة إلى لجنة التعليم بمجلس النواب؛ لمناقشة كل ما دار حولها وكل ما تم طرحه من آراء سواء فى مجال تعديل المقترح أو المسمى أو تطويره، والذى سيكون فى شكل مشروع قانون ترفعه الوزارة إلى لجنة التعليم لتبدأ مناقشته وطرح ما لديها من تصورات أو تعديلات أخرى جديدة إن وجدت فى مشرووع القانون المقدم.

وجاء ذلك بعد أن يتم حسم وجود مادة التربية الدينية ضمن مجموع هذه الشهادة، ومقررين لها، وامتحانين فيها، أحدهما للطلاب المسلمين والآخر للطلاب المسيحيين، وما قد يسببه ذلك من حساسية فى احتساب درجات هذه المادة لدى الجانبين، خاصة وأن هناك مقترحا آخر ينادى بأن يتم استبدال هذه المادة بمادة واحدة للجانبين تحت مسمى مادة "الأخلاق" ويتم فيها وضع كل ما يخص الجوانب القيمية السليمة فى الجانب الدينى بشكل عام عن الحق، والخير، والفضيلة، والحلال، والحرام، وتقبل الآخر إلخ، وحسم إمكانية تعديل مواد الصف الثالث الثانوى فى شهادة البكالوريا المقترحة ليتم إضافة مادتى اللغة العربية واللغة الأجنبية الأولى لأنهما غير موجودتين فى المشروع المقدم سوى فى السنة الثانية فقط وليست فى السنة الثالثة خاصة وأنهما مادتان ضروريتان فى دراستهما لأى طالب سيلتحق بعد ذلك بأى كلية أيا كان نوعها نظرية كانت أو عملية، ولا يوجد أى مبرر لعدم تدرسيهما فى السنة الثالثة فى شهادة البكالوريا هذه بحجة أنه تم دراستهما فى السنة السابقة.

وسيتم مناقشة كل هذا فى الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة رئيس المجلس تمهيدا للتصديق على مشروع القانون وتحديد موعد وكيفية تطبيقه.

وبعيدا عن الشكل النهائى الذى سينتهى إليه قانون هذه الشهادة إلا أن الرأى الغالب، وهو ما أشار إليه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، مؤخرًا يقول إن الاتجاه الأكبر عند تطبيق العمل بشهادة البكالوريا هذه أن يكون اختياريا فى البداية وليس إجباريًا؛ حتى يفاضل الطالب فى المدارس الرسمية بين نطام شهادة البكالوريا الجديدة وبين شهادة الثانوية العامة بشكلها الحالى مثلما يفعل كثير من الطلاب حاليًا بالمدارس الدولية عندما يختارون دراسة شهادة "الأى جى" الإنجليزية بدلا من الثانوية العامة أو شهادة "الأمريكان دبلوما" أو "الأبيتور" الألمانية بدلا من الثانوية العامة.

وهذا اتجاه محمود أؤيده أنا شخصيًا؛ حيث يتيح للطالب التفكير فى اختيار نوع الشهادة التى يدرسها فى مرحلة الثانوية العامة طواعية، وأن يتم استمرار ذلك لعدة سنوات فإذا وجد معظم الطلاب عند التطبيق الفعلى على أرض الواقع أن شهادة البكالوريا تحقق له مزايا أفضل ومستوى تعليم أفضل، ومجالا للاختيار بين المسارات الأربعة المطروحة بشكل أفضل، مع إتاحة الفرصة لدخول الامتحانات أكثر من مرة لإعادة دراسة أى مادة والحصول على درجات أكبر فيها ـ هنا قد تقرر الدولة وقتها إقرار شهادة البكالوريا هذه بأن تكون هى شهادة الثانوية الرسمية للدولة، ويتم وقف العمل بشهادة الثانوية العامة الحالية ـ أما إذا لم يُقبل على دراستها معظم الطلاب فسوف نتركها فى هذه الحظة لتستمر شهادة اختيارية أمام طلاب المدارس الرسمية ليختاروا شهادة الثانوية التى تحقق رغباتهم وطموحاتهم سواء كان ذلك فى شهادة الثانوية العامة بشكلها الحالى أو البكالوريا بشكلها الذى سيصدر به القانون، مثلما يحدث لدى بعض الطلاب عندما يتجهون فى المدارس الدولية إلى اختيار شهادة أجنبية أخرى مثل شهادة "الأى جى" الإنجليزية أو "الأمريكان دبلوما" أو "الأبيتور" الألمانية.



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