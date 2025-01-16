الخميس 16 يناير 2025
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ملفات وحوارات

مدبولي: نظام الثانوية الحالي قاس والبكالوريا أفضل بديل.. نبحث عن السعر المناسب لأصول الدولة.. ونكافح احتياجات عدد السكان.. وجاهزون لتقديم كل الدعم لقطاع غزة

رئيس الوزراء الدكتور
رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، فيتو

أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده عصر اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة، بعدد من التصريحات الهامة فيما يتعلق بنظام البكالوريا بديل الثانوية العامة، ومستهدف انتاجية صناعة السيارات، وتقديم الدعم اللوجيستي لقطاع غزة، كاشفا السبب وراء بطء عملية الطروحات الحكومية.

 

السبب وراء التفكير في نظام البكالوريا 

وعلق الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، على نظام البكالوريا البديل للثانوية العامة، موضحا أن هناك حوارا مجتمعيا يتم إجراؤه، وسيتم مراعاة كافة المقترحات والملاحظات التي سيتم طرحها.

 


وأضاف مدبولي: "أنا كمسئول وكأب، شيء قاسي عليا إن كل سنة يطلع خبر إن طالب ينهي حياته بسبب الثانوية العامة وكنا حريصين على تطوير المنظومة لتخفيف الضغط والعبء عن الطالب والأسرة".

وتابع “مدبولي”، أن مصر ستظل دوما داعمة للسلام العادل، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، موضحا أنه مع وقف إطلاق النار فمصر جاهزة لتقديم كافة الدعم اللوجيستي وكافة الاحتياجات والمساعدات لأهالينا فى غزة.

 

قصة بيع أصول الدولة والطروحات الحكومية 

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء: أن عام 2024 شهد جذب أكبر استثمار أجنبي مباشر لمصر بعد إبرام صفقة رأس الحكمة مع الجانب الإماراتي.

وأضاف: برنامج الطروحات الحكومية الذي نسعى الي تسريعه، نبحث فيه الحصول على سعر مناسب، معقبا: لن نحرق أصول الدولة أو نبيعها بسعر غير مناسب وبالتالي ننتظر التوقيت المناسب للبيع بالسعر المناسب.

وتابع:"البطء في الطروحات الحكومية أو بيع الأصول يكون السبب في الظروف التي لم تأتي بالعائد المالي الأفضل أو المناسب من طرح أصول الدولة".

 

تحدى الدولة بسبب الزيادة السكانية

 

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء: إلي أن الدولة شرعت فى تنفيذ كل المشروعات القومية التي تخص كل مناحي الحياة، وليس مختزلًا في طريق أو قطاع واحد، ولكن جرى التطوير والتنمية في كل قطاعات الدولة.


وأضاف: «مفيش منطقة في مصر مطالتهاش يد التنمية، بالعكس احنا أحيانا في زياراتنا القرى أو المناطق التي لم يحصل فيها بعض أعمال التنمية، بيطالبوا أن الدولة تسرع بتنفيذ المشروعات الخاصة بها في هذه المناطق».

 


وتابع: «نعي تماما حجم التحدي الموجود في الدولة المصرية، وحجم الاحتياج لعملية التنمية، ومن 2011 حتى الآن فإن مصر عدد سكانها زاد بأكثر من 27 مليون نسمة، والدولة المصرية تكافح حتى نلبي احتياجات عدد السكان».

 

الدعم اللوجيستي لقطاع غزة

وقالرئيس مجلس الوزراء، إن الجميع تابع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، مشيرًا إلى أن هذا الإعلان جاء نتيجة لجهود كبيرة بذلتها مصر وقطر والولايات المتحدة الأمريكية على مدار أكثر من عام من الوساطات بين الأطراف المتنازعة.


وأعرب عن أمله في أن يكون إعلان وقف إطلاق النار بداية لحل دائم للأزمة الإنسانية الكبيرة التي يعاني منها الأشقاء في قطاع غزة.


وأكد رئيس مجلس الوزراء نجاح الجهود الدبلوماسية التي استمرت لفترة طويلة، والتي تضمنت العديد من الاجتماعات واللقاءات وأعمال الوساطة، والتي أدت في النهاية إلى الوصول إلى الاتفاق الذي نأمل أن يتم تفعيله يوم الأحد المقبل، ليكون بداية لحل الأزمة بشكل دائم.

وأضاف مدبولي: «الرئيس السيسي أكد المواقف الثابتة لمصر تجاه القضية الفلسطينية، ودعمها الكامل لها، وبلا مبالغة، الجميع يدرك تمامًا الدور الذي قامت به مصر خلال الفترة الماضية».


وأكد أنه بعد وقف إطلاق النار، ستكون مصر مستعدة تمامًا لتقديم كافة أشكال الدعم اللوجستي للأشقاء في قطاع غزة، وستعمل مع المجتمع الدولي لتلبية احتياجات سكان القطاع، من مواد غذائية ووقود وأدوية وكل ما يساعدهم في تجاوز هذه الأزمة الكبيرة.

 

مستهدف انتاجية السيارات 

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف توطين صناعة السيارات شهد هذا الأسبوع حدثين مهمين، الأول كان اللقاء مع الشركة الصينية المتخصصة في صناعة الإطارات، والتي تمتلك قاعدة صناعية في العامرية بالإسكندرية، حيث تم الاتفاق على زيادة إنتاج المصنع القائم حاليًا، المتخصص في صناعة إطارات مركبات النقل الثقيل والدراجات النارية.


وأضاف مدبولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مع الشركة لإنشاء خط إنتاج جديد لإطارات سيارات نقل الركاب، وذلك في إطار تعزيز الإنتاج المحلي وزيادة التصدير خلال الفترة المقبلة.


وتابع رئيس الوزراء: "الحدث الثاني كان إطلاق خطوط إنتاج لسيارة 'جيلي' الصينية بالتعاون مع الشركة البافارية، التي تعد من أكبر شركات تصنيع السيارات على مستوى العالم".

وأكمل مدبولي: "وجود شركة 'جيلي' في مصر يعكس اهتمام الدولة المصرية بهذه الصناعة، وسنعمل بكل جهد خلال الفترة القادمة لتكون مصر في مقدمة الدول المنتجة للسيارات في المنطقة".

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