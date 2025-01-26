الأحد 26 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

انطلاق جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية"

محمد عبد اللطيف وزير
محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم
ads

انطلقت منذ قليل، جلسة الحوار المجتمعي مع 2600 مدير مدرسة إعدادية وثانوية على مستوى الجمهورية حول مقترح "شهادة البكالوريا المصرية".

كما أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، التفاصيل الكاملة لنظام البكالوريا المصرية لجميع المراحل التعليمية.

نظام البكالوريا المصرية

وقدم محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم خلال اجتماع مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نظام شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة، والمقرر تطبيقه بدءًا من الصف الأول الثانوي العام المقبل.

عرض نظام شهادة شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • يهدف النظام إلى:
    • تنمية المهارات الفكرية والنقدية.
    • التعلم متعدد التخصصات.
    • التقييم المستمر وتقسيم المواد على عامين.
    • الاعتراف الدولي بفرص متعددة للطلاب.

 

هيكل النظام الجديد لـ شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • المرحلة التمهيدية (الصف الأول الثانوي):
    • مواد أساسية تشمل: التربية الدينية، اللغة العربية، التاريخ المصري، الرياضيات، العلوم المتكاملة، الفلسفة والمنطق، واللغة الأجنبية الأولى.
    • مواد إضافية خارج المجموع: اللغة الأجنبية الثانية، البرمجة، وعلوم الحاسب.
  • المرحلة الرئيسية (الصفين الثاني والثالث الثانوي):
    • مواد أساسية: اللغة العربية، التاريخ المصري، واللغة الأجنبية الأولى.
    • مواد تخصصية حسب المسار الذي يختاره الطالب:
      • الطب وعلوم الحياة.
      • الهندسة وعلوم الحساب.
      • الأعمال.
      • الآداب والفنون.

 

تفاصيل شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة 

  • فرص امتحان متعددة سنويًا برسوم 500 جنيه للمحاولة الثانية وما بعدها.
  • درجات المواد تُحتسب من 100 درجة لكل مادة، والمجموع النهائي بجمع درجات المواد السبع.
  • يمكن للطالب إعادة الامتحان لتحسين الدرجات، وترسل جميع المحاولات لمكتب التنسيق.

 

توجيهات رئيس الوزراء بشأن شهادة البكالوريا المصرية كبديل للثانوية العامة:

  • مناقشة آليات التنفيذ في المجموعة الوزارية للتنمية البشرية.
  • التوافق على صيغة نهائية تُطرح للحوار المجتمعي قبل بدء التطبيق.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اجتماع مجلس الوزراء البكالوريا المصرية البكالوريا الصف الأول الثانوى العام اللغة العربية شهادة البكالوريا المصرية مقترح شهادة البكالوريا المصرية نظام البكالوريا المصرية نظام شهادة البكالوريا المصرية وزارة التربية والتعليم
ads

الأكثر قراءة

بعد طرحه خطة تهجير الفلسطينيين لمصر والأردن، ساويرس يوجه رساله قوية لـ ترامب

تطورات تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

أخبار مصر: ترامب يبدأ في تهجير الفلسطينيين، وفاة والدة كريم سامي مغاوري، ميدو يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن زيزو

خريطة سقوط الأمطار الرعدية اليوم

بطاقتك دليفرى، قوافل الأحوال المدنية تستخرج 5897 بطاقة رقم قومي و25575 شهادة مميكنة

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

سموتريتش يعلق على خطة ترامب لتهجير سكان غزة لمصر والأردن

منوعات

المزيد

استخدام عبوة ناسفة لسرقة أساور ملكية وخوذة ذهبية أثرية من معرض بهولندا

توقعات الأبراج اليوم الأحد 26 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

العثور على عشرات الجثث في مقابر جماعية بالمكسيك قرب حدود أمريكا

تجربة استثنائية تحت الماء تُدخل رجلا موسوعة جينيس (فيديو)

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار جوز الهند في الأسواق اليوم السبت 25-1-2025

سعر طن القصدير في البورصات العالمية اليوم السبت 25/1/2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق اليوم السبت 25/1/2025

تعرف على أسعار النحاس اليوم السبت 25-1-2025 بالسوق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

بعد قرار ترامب برفع السرية عنها.. الإفراج عن وثائق اغتيال كينيدي خلال 15 يوما (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أبرز 6 معلومات عن الجن من السنة النبوية

محمد سيد طنطاوي يكشف عظمة ما رآه النبي في رحلة الإسراء والمعراج

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 26 - 1- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية