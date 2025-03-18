الثلاثاء 18 مارس 2025
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ملفات وحوارات

مدبولي يبحث مع وزير التعليم انتظام الدراسة وتطوير الثانوية العامة.. 85% نسبة حضور الطلاب في المدارس.. واستمرار الحوارات المجتمعية حول "البكالوريا"

رئيس الوزراء ووزير
رئيس الوزراء ووزير التعليم

 شهد اجتماع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مع الدكتور محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مناقشة عدة ملفات محورية تتعلق بتطوير المنظومة التعليمية في مصر. 

وخلال اللقاء، أكد الوزير ارتفاع نسب حضور الطلاب في المدارس إلى 85%، ما يعكس انتظام العملية التعليمية بشكلٍ ملحوظ.. كما استعرض موقف الحوارات المجتمعية حول مشروع "البكالوريا" كنظام بديل للثانوية العامة، والذي يخضع لمناقشات مكثفة مع الخبراء والمتخصصين.  

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة، والتي تشمل انتظام الطلاب في العملية التعليمية بالمدارس، ومشروع النظام البديل للثانوية العامة، والجهود الخاصة بتطوير منظومة التعليم الأساسي والفني.

انتظام العملية التعليمية في المدارس

أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني خلال اللقاء أن العملية التعليمية تشهد انتظامًا ملحوظًا، مشيرًا إلى أن نسب حضور الطلاب في المدارس مرتفعة بشكل عام، حيث تصل إلى نحو 85%.

 

مشروع "البكالوريا".. بديل الثانوية العامة

تم خلال الاجتماع استعراض موقف الحوارات المجتمعية التي تتم بشأن مشروع بديل الثانوية العامة، المعروف بـ"البكالوريا". وأوضح الوزير أن جلسات الحوار المجتمعي شملت لقاءات مع الخبراء والمتخصصين في مجال التعليم لمناقشة تفاصيل النظام المقترح.

 

التعاون المصري - الإيطالي في تطوير التعليم الفني

تطرق وزير التعليم إلى الجهود المبذولة في ملف التعليم الفني، مشيرًا إلى الزيارة التي قام بها برفقة وزير التعليم الإيطالي والسفير الإيطالي بالقاهرة، لمعهد السالزيان "دون بوسكو" في فبراير الماضي. كما تم خلال الزيارة افتتاح نموذج "القرية الإيطالية" بالمدرسة، في إطار تعزيز التعاون التعليمي بين البلدين.

أوضح الوزير أنه تم توقيع خطابات نوايا لإنشاء منصة مشتركة لتعزيز التقارب بين نظم التعليم في مصر وإيطاليا، بالإضافة إلى إنشاء "مركز التشغيل المصري - الإيطالي" لتزويد الطلاب والخريجين بالمهارات والتدريب اللازمين لسوق العمل، بحضور ممثلي 30 شركة إيطالية.

بروتوكولات تعاون لتعزيز التعليم المهني

كما تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية (AICS) واتحاد الصناعات المصرية (FEI) لدعم المعاهد الفنية العليا المصرية. كذلك، تم توقيع اتفاقية تعاون بين الوكالة الإيطالية وشركة "إيني" بشأن مدرسة الضيافة في دمياط، ضمن برنامج TEJPA لتحسين التعليم الفني.

 

مشروعات مستقبلية للتعليم الفندقي

أكد الوزير أن التعاون مع الجانب الإيطالي يشمل أيضًا التنسيق لإنشاء مدارس فندقية جديدة في مصر بالشراكة مع القطاع الخاص، فضلًا عن التوسع في مشروع مدارس التكنولوجيا التطبيقية في مجالات مثل النسيج والتعدين والصيدلة والزراعة، لتأهيل العمالة الفنية المدربة.

 

زيارات خارجية لتعزيز التعاون التعليمي

أشار وزير التربية والتعليم إلى زيارته لدولة اليابان، التي أصبحت نموذجًا عالميًا في تطوير التعليم. وخلال الزيارة، تم التركيز على عدة ملفات، منها التكنولوجيا والبرمجة، ودعم الطلاب من ذوي الهمم، وتطوير المناهج ونظم التقييم. 

كما تضمنت الزيارة تفقد عدد من المؤسسات التعليمية اليابانية وعقد لقاءات مع المسؤولين هناك.

 

الاطلاع على نظام التعليم في ألمانيا

تحدث الوزير أيضًا عن زيارته لألمانيا، حيث أجرى لقاءات مكثفة مع المسؤولين لبحث تعزيز آليات التعاون في التعليم قبل الجامعي، كما زار عددًا من المدارس في العاصمة برلين للاطلاع على أحدث الأساليب التعليمية، خاصة نظام الدمج التعليمي والتجارب الناجحة في هذا المجال.

 

التعليم الفني الزراعي.. ربط التعليم بسوق العمل

ناقش وزير التربية والتعليم أوجه التعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بهدف تطوير المدارس الفنية الزراعية ضمن خطط الدولة للنهوض بالتعليم الفني.

 

172 مدرسة زراعية تدخل عصر التكنولوجيا

أكد الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص ومستثمري قطاع الأعمال على تطوير 172 مدرسة زراعية، لإعداد عمالة فنية مدربة على تقنيات الزراعة الحديثة، وأساليب الري، وإدارة الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الفعلية.

 

دعم مستمر لتطوير التعليم في مصر

في ختام الاجتماع، شدد وزير التربية والتعليم على أن الوزارة مستمرة في تنفيذ خطط تطوير التعليم الأساسي والفني، وتعزيز التعاون الدولي لتحسين جودة العملية التعليمية، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر.

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