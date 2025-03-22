السبت 22 مارس 2025
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منوعات

امرأة تغرق كلبها في المرحاض بعد رفض السلطات صعوده للطائرة!

صاحبة الكلب
صاحبة الكلب

 قبضت الشرطة الأمريكية على امرأة أغرقت كلبها في مرحاض حمام بمطار أورلاندو الدولي، بعد رفض السماح له بالصعود إلى الطائرة.

 

وأفادت إدارة شرطة أورلاندو،  بأن الحادث وقع يوم 16 ديسمبر 2024، حين استدعى الضباط إلى المطار بعد بلاغ من موظفين عثروا على كلب نافق داخل حمام النساء.

 

وبناء على التحقيق، أصدرت الشرطة مذكرة اعتقال بحق مالكة الكلب، أليسون أغاثا لورانس، بتهمة القسوة المشددة على الحيوانات، وهي جريمة تصنف كجناية من الدرجة الثالثة.

 

ويوم الواقعة، أثارت لورانس فوضى في المطار بعد إخبارها بأنه ينقصها بعض الوثائق للسماح لكلبها بالصعود إلى الطائرة.

 

ولاحظ موظف في المطار دخول امرأة إلى حمام النساء المقابل لمكتب تسجيل الوصول، وبقاءها في إحدى الكبائن لفترة طويلة بشكل لافت.

 

وغادر الموظف لفترة قصيرة للتعامل مع حالة طوارئ أخرى، وعند عودته بعد نحو 20 دقيقة، انتبه إلى أن كيس القمامة في الحمام كان أثقل من المعتاد.

 

وعند تفقده، عثر على كلب أبيض ميت، مرفقا بأغراض مثل طوق وعلامة تعريف، إلى جانب صور مروعة وثقت الحادثة. وأكد تشريح الجثة لاحقا أن سبب الوفاة يرجح إلى الغرق أو الغمر في الماء.

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الشرطة الأمريكية مرحاض حمام مطار أورلاندو الدولي الطائرة حمام النساء

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