الجمعة 21 مارس 2025
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خارج الحدود

تحذير أممي من تداعيات كارثية لإغلاق معابر غزة

معبر رفح، فيتو
معبر رفح، فيتو

قال فرحان حق نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: إن تأثير إغلاق المعابر مدمر على سكان غزة الذين يواجهون ظروفا كارثية، وإغلاق إسرائيل للمعابر دخل يومه الـ20، وهو أطول إغلاق منذ السابع من أكتوبر 2023.

تحذير أممي من انعكاسات كارثية لإغلاق معابر غزة


وأضاف فرحان حق:" أفدنا بانتظام بأن جميع مستشفيات غزة  لحقت بها أضرار، وهذا وضع لا يطاق للسكان، وجميع الهجمات على البنية التحتية الطبية من أي طرف تعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي".

الاحتلال يستمر في إغلاق المعابر لليوم ال20

وتابع:" نعارض بشدة أي هجوم على البنية التحتية الطبية في غزة، وخلال الأشهر الـ3 الماضية فقط، أقيمت 30 عقبة جديدة، معظمها عقب إعلان وقف إطلاق النار في غزة".

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واستطرد:" المسح سجل نحو 850 نقطة تفتيش وبوابة وعائقا، وهو أعلى رقم موثق سجلناه على مدار العقدين الماضيين، ونطالب بإجابات بعد الهجوم على مجمع للأمم المتحدة محدد بوضوح في غزة".

وأكد فرحان حق، أن الأمم المتحدة تسعى للحصول على ضمانات ملموسة لسلامة موظفيها في غزة بعد مقتل 6 منهم.

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