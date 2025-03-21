جيش الاحتلال ينذر سكان 3 مناطق في جنوب غزة بإخلائها

أنذر جيش الاحتلال الإسرائيلي سكان ثلاث مناطق في جنوبي قطاع غزة بإخلائها تمهيدًا لقصفها.

جيش الاحتلال الإسرائيلي ينذر سكان 3 مناطق في جنوب غزة بإخلائها

وزعم الناطق باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي في منشور عبر منصة "إكس": "جميع سكان قطاع غزة المتواجدين، في منطقة السلاطين والكرامة والعودة، هذا إنذار مسبق وأخير قبل الغارة!".

وقال مدعيا: "من أجل سلامتكم عليكم الانتقال بشكل فوري جنوبا إلى مراكز الإيواء المعروفة".

وتزامنًا أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه جدد القصف على مناطق في شمالي القطاع.

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